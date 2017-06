El Príncipe Daniel de Suecia confiesa que hay cosas de lo más normales que no quiere que sus hijos se pierdan

Puede ser que la Princesa Estelle de Suecia esté encaminada hacia el trono, pero su papá, el Príncipe Daniel, considera que todos los niños deben crecer en un ambiente ‘normal’. Con siete años como miembro de la Familia Real Sueca tras su boda con la Princesa Victoria, el Príncipe Daniel se mantiene firme en sus ideas sobre cómo deben ser educados la pequeña Estelle y su hermano menor, el Príncipe Oscar, según compartió en una entrevista con Dagens Nyheter.

VER GALERÍA

“Ser niño es la mejor cosa del mundo”, dijo el esposo de la Princesa Heredera, “Sé que es importante dejar que los niños visiten todo tipo de lugares. Tú tienes que saber cómo funciona el metro, cómo es viajar en autobús y lo que es esperar en una fila, y cómo es experimentar la pasión que hay en la comunidad deportiva cuando hay un partido y la Black Army (los aficionados de un equipo de futbol local) están echando porras. Esas son cosas que no quiero que ellos se pierdan”.

Al parecer, con esto en mente, el Príncipe ha fomentado la presencia de sus hijos en varios eventos deportivos, en los que se ha podido ver a Estelle como la hincha más adorable. Con playerita de los equipos locales de Suecia y hasta con la bandera de su país pintada en la cara, la nena de cinco años siempre regala las postales más adorables. Pero no todo se reduce al deporte, la Princesita también la pasó increíble durante un concierto del grupo Kiss al que asistió con sus padres con todo y la cara perfectamente maquillada como una integrante más del grupo.

VER GALERÍA

El haber gozado de una infancia común ha inspirado al Príncipe a querer lo mismo para sus hijos. Después de haber tenido que abandonar su negocio de gimnasios al casarse con la Princesa, el Príncipe Daniel se ha mantenido fiel a su amor por el deporte, algo que ha querido impulsar entre la juventud sueca y que definitivamente será parte de la vida de Estelle y Oscar. Durante esta entrevista compartió que la niña ya está aprendiendo a andar en bici, lo que ha sido muy divertido. No es raro ver imágenes de Victoria y Daniel disfrutando de una caminata con sus hijos o apoyando a su equipo favorito durante un partido.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El Príncipe Daniel de Suecia habla por primera vez de su trasplante de riñón

¿El mejor regalo del Rey de Suecia? Un abrazo de la Princesa Estelle, por supuesto

El Príncipe Daniel no es el primer miembro de la realeza que confiesa que quiere que sus hijos disfruten de la mayor normalidad posible. Apenas hace unos días el Príncipe William compartió que no quiere que el Príncipe George crezca detrás de las paredes del palacio y que luchará para que pueda tener una vida normal. Lo mismo ha hecho otro miembro de la Familia Real Británica, Mike Tindall, esposo de la nieta de la Reina, quien dice que no quiere lejanos internados para su hija Mia, para quien desea una infancia tan cálida como la suya.

VER GALERÍA