Doña Letizia, un 'icono de estilo' fuera de nuestras fronteras En las últimas semanas los 'look' de la Reina han sido destacados por la prensa internacional

“Letizia Ortiz, Regina di stile”, “Glamorous Queen Letizia” o “Letizia très stylèe” son solo tres de los muchos titulares que se han escrito recientemente sobre doña Letizia en medios extranjeros. No es la primera vez que un look de la Reina traspasa fronteras, ya lo hizo el pasado diciembre con el que para muchos fue el más impactante del año, sin embargo, en las últimas semanas esto se ha multiplicado. Ahora, su coleta ‘bubble’ no ha dejado indiferente a nadie.

“La reina Letizia es conocida en todo el planeta por sus fabulosas elecciones de estilo que tienen miles de fans” publica el británico Express reparando en “un peinado que ha captado la atención del mundo. “Confirma lo que ya sabíamos, que la reina Letizia puede hacer lo que quiera con su cabello, incluso si las otras reinas deciden seguir normas más recatas”, publica el estadounidense Popsugar sobre un outfit con el que les “ha robado el corazón”.

“¡Adorables burbujas! La glamurosa reina Letizia experimenta con una peculiar coleta ‘bubble’” publica Daily Mail mientras que el italiano Ladyblitz dice de ella que “no solo es una de las reinas más fascinantes del planeta, es creativa en cuanto sus looks y siempre elegante”. También el francés Paris Match repara en su “elegante” vestido de Nina Ricci y en su “original” cola de caballo. La noticia se recoge en medios alemanes y desde Portugal, Caras, describe a doña Letizia como una “creadora de tendencias”, “una mujer con estilo” y de su último peinado hablan en términos de “moderno” y “audaz”.

Este ha sido el efecto que ha provocado su última puesta en escena, durante el acto conmemorativo del 60ª aniversario de Europa Press en el Hotel Villamagna de Madrid, unos ecos internacionales que se suman a la expectación que viene generando. “Letizia Ortiz, siempre reina de estilo, sus looks de verano son un verdadero cuento de hadas” escribía Oggi a principios de esta semana sobre las últimas elecciones de la soberana. Unos halagos a los que se sumaban otros italianos, como el Quotidiano, o HELLO! –la edición de ¡HOLA! desde el Reino Unido- al destacar el look con en el que la Reina combinaba unos pantalones de cuero encerados de Hugo Boss con un maxichaleco en blanco de Massimo Dutti.

Su apuesta para el 10º aniversario de la Fundación MicroFinanzas BBVA –una blusa con mangas abullonadas con detalles de encaje de Carolina Herrera, una falda lápiz de crepé con botonadura latera y los complementos en rojo- también recibió alabanzas a nivel internacional desde diversos medios y ha servido para que la edición estadounidense de Vogue se refiera a ella como un “icono de estilo” y al look como todo “un acierto”.

“Una vez más ha desacreditado el mito de que no se pueden coordinar los colores de un modo en el que parezca algo fresco", afirman en una noticia en la que destacan “los detalles románticos de encaje en las mangas, con la elegancia del Viejo Mundo” y la “inteligencia” a la hora de seleccionar los complementos. Eso sin olvidar mencionar otros looks destacados como el vestido con capa verde oliva.

La opinión fuera de España sobre el último giro de doña Letizia es unánime y se podría resumir en un: “Acierta y gana”, como dicen varios titulares. Algo de lo que ¡HOLA! ya advirtió el pasado marzo cuando descubrió a Eva Fernández la estilista de la Reina y la responsable de sus ‘looks’ más arriesgados. “Desde que trabaja en palacio, han sido notables los cambios en el armario de doña Letizia, que se ha abierto a nuevas marcas y tendencias arriesgando cada vez más”, advertía la revista poniendo el foco en la evolución que ha experimentado su armario en los últimos dos años, coincidiendo con el periodo en que la citada estilista entró a trabajar en Palacio.