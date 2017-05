Maya, la niña de 6 años que derritió al Príncipe Harry

En sus mejores galas, con un vestidito primaveral en amarillo y un moño a juego en su medio chongo, así llegó la pequeña Maya Turner al encuentro que tendría con el Príncipe Harry. No era para menos, la niña tenía una misión especial durante una reunión del quinto en la línea de sucesión con integrantes del equipo británico de los Invictus Games, Maya sería la encargada de leer una carta de agradecimiento para el Príncipe. Por supuesto, el tierno gesto de la niña sería recompensado por las monerías de Harry, quien fiel a su personalidad encantadora dedicó un momento especial para Maya.

“Gracias a Help for Heroes y al Príncipe Harry por ayudar a mi mami y a sus amigos. P.D. Espero tener mis dos dientes delanteros para Toronto”, escribió con mucha simpatía la pequeña que a sus seis años quiere verse para la cita. Su mamá, la Sargento Michelle Turner, quien sufre de un padecimiento del corazón, competirá en natación y remo, algo que ha enorgullecido enormemente a Maya. El esposo de la Sargento ha compartido lo mucho que la vida de Michelle ha mejorado desde su incorporación a los Invictus Games, propósito de Harry cuando creó los juegos que este año tendrán su tercera edición en Canadá.

Pero su madre no es la única con mérito, la propia Maya recibió un reconocimiento en el 2015 cuando salvó a su mamá al llamar al teléfono de emergencia cuando tenía solo cuatro años. La niña fue elegida para leer una carta en la que transmitió lo agradecida que está por esta iniciativa del Príncipe. Como suele hacerlo, Harry cayó ante los encantos de la niña, con quien estuvo conviviendo durante este evento. Completamente agachado para poder establecer contacto visual con ella, el Príncipe Harry demostró una vez más que tiene una especial conexión con los más pequeños.

Después del tierno encuentro con Maya, el Príncipe Harry saludó uno a uno a los atletas que participarán en esta justa deportiva. Al hablar con ellos, les quiso transmitir que no se trata de las medallas que ganen, sino de la experiencia que están por vivir. Por supuesto, en el mensaje no podía quedar fuera su propia experiencia: “Yo también he dejado las fuerzas y extraño todo de ello. Bueno, no todo, pero (los Invictus Games) son la oportunidad de estar con personas que piensan como tú, compartir ese sentido del humor obscuro que todos amamos, y simplemente estar los unos con los otros. Y para ustedes es una oportunidad para ser parte de un equipo y representar a su país”.

