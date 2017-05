El Príncipe William: ‘Me ha tomado 20 años superar la muerte de mi madre’

Será el próximo 31 de agosto cuando se cumplan 20 años del terrible fallecimiento de la Princesa Diana, pero su recuerdo sigue tan vivo como el primer día. Sobre todo, a través del testimonio de sus hijos, el Príncipe William y el Príncipe Harry. En una ocasión especial, el Duque de Cambridge ha posado con su familia y ha dado una entrevista sobre la importancia de la salud mental, motivo por el cual ha vuelto a abrir su corazón para recordar a la querida Diana de Gales.

La fotografía en blanco y negro en la que posa William con su familia en una espontánea imagen en la que hasta su perro fue protagonista, fue compartida en las redes sociales del Palacio de Kensington. “Su Alteza Real fue fotografiada por GQ para con la Duquesa, el Príncipe George y la Princesa Charlotte por Norma Jean Roy en el Palacio de Kensington en abril”, se lee en un primer mensaje que acompaña otro en el que se ve al Príncipe protagonizando la portada de dicha publicación británica.

En esta ocasión, el Príncipe William ha vuelto a compartir los difíciles momentos que vivió tras el fallecimiento de su madre, así como su ausencia ha hecho falta al pasar de los años. “Tengo mis propias razones para involucrarme en la salud mental, lo que me ha pasado a mí y a mi mamá cuando era más joven”, ha explicado sobre esta cruzada en la que se ha embarcado con su esposa y su hermano.

“Me gustaría haber tenido sus consejos. Me hubiera encantado que hubiera conocido a Catherine y que viera a crecer a los niños. Me entristece que no lo hará, que ellos nunca podrán conocerla”, explicó con especial emoción. “Estoy en un mejor lugar del que he estado en mucho tiempo, cuando puedo hablar de ella con más apertura, hablar de ella de forma más honesta y puedo recordarla mejor, y hablar de ella en público mejor”, continuó, “Me ha tomado casi 20 años el llegar a esta etapa. Todavía lo encuentro difícil porque en su momento fue muy duro. Y también es porque no es como el duelo de la mayoría de las personas, porque todo mundo sabe de él, todo mundo conoce la historia, todo el mundo la conoce. Es una situación diferente para la mayoría que ha perdido a alguien que ama, que puede ocultarlo o que pueden decidir si quieren compartir su historia”.

Esta situación ha llevado al Príncipe a buscar algo desde su matrimonio en el 2011, la estabilidad de la familia que ha formado con la Duquesa de Cambridge. “No podría hacer mi trabajo sin la estabilidad de mi familia. Estabilidad en mi hogar es muy importante para mí. Quiero criar a mis hijos en un mundo feliz, estable y seguro, y eso es muy importante para nosotros dos como padres. Quiero que George crezca en un ambiente real, no quiero que crezca detrás de las paredes del palacio, tiene que estar ahí afuera. Voy a luchar porque ellos tengan una vida normal”, ha dicho con gran convicción.

