‘Todos a bordo Su Majestad’, Guillermo Alejandro de Holanda confiesa que lleva años trabajando como piloto

Rey de día, ¿piloto de noche? Tal como salido de un guion de película, así ha resultado la realidad del Rey Guillermo Alejandro de Holanda. El monarca ha sorprendido a su pueblo después de confesar que lleva años trabajando de incógnito como piloto de una aerolínea comercial de su país. No ha sido extraño que el esposo de Máxima de Holanda sepa pilotar, como lo hacen muchos de los miembros de la realeza gracias a su intenso entrenamiento militar, sino que haya logrado realizar esta actividad a nivel profesional y pasar desapercibido en el intento.

VER GALERÍA

Ha sido el mismo monarca quien ha compartido esta faceta hasta ahora secreta de su vida, a través de una entrevista con De Telegraaf, a la par que la aerolínea más grande de la región, KLM, ha compartido fotografías del Rey en acción a través de sus redes sociales. Según explicó, pilotea un avión de pasajeros dos veces al mes desde hace 20 años. “Siempre puedo decir que doy la bienvenida a los pasajeros en nombre del capitán y la tripulación, así que no tengo que dar mi nombre. Pero la mayoría de los pasajeros no escucha, de todos modos”, explica el Rey Guillermo Alejandro, aunque confiesa que en alguna ocasión los pasajeros han reconocido su voz a través del megáfono.

El Rey de Holanda, que apenas la semana pasada celebraba su cumpleaños 50, ha confiado que ésta es la mejor forma de relajarse. “Tienes un avión, unos pasajeros y una tripulación y eres responsable de ellos. No te puedes llevar tus problemas del suelo a los cielos. Te puedes desconectar de todo y concentrarte en algo diferente. Para mí esa es la parte más relajante de volar”, ha dicho Guillermo Alejandro de sus horas de vuelo. Y sobre la pregunta, ¿cómo no reconocerlo en los aeropuertos?, explica que su uniforme es de gran ayuda: “Cuando camino por el aeropuerto con mi gorra de capitán, muy poca gente me reconoce”.

VER GALERÍA

Holanda está de fiesta por los 50 años del Rey Guillermo Alejandro

La Reina Máxima y el collar que no había sido visto en 40 años

El Rey está acostumbrado a pilotar aeronaves Fokker 70, pero ha revelado que tiene la intención de instruirse este verano en el modelo Boeing 737, lo que le permitirá realizar trayectos más largos. Guillermo Alejandro aprendió a volar hace más de 30 años, incluso fue voluntario de African Medican Research & Education Foundation y Kenya Wildlife Service. Ahora, los pasajeros de KLM pondrán más atención al saludo del capitán durante su vuelo, tal vez, tienen a un rey al volante.

VER GALERÍA