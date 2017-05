El título de la Princesa Mako en riesgo por sus planes de boda

La nieta mayor del Emperador de Japón, Akihito, ha acaparado los titulares por su historia de amor. Y es que según reportan medios locales, la Princesa Mako se encuentra en plena planeación de su boda con su novio de años, Kei Komuro, a quien conoció cuando estudiaba la universidad. Al casarse con un plebeyo, la Princesa pone en riesgo su título, así como su posición en la Familia Imperial, según dicta la Ley de la Casa Imperial. Aunque hasta el momento, Mako no ha solicitado el permiso oficial para su matrimonio, se dice que el enlace es inminente.

VER GALERÍA

La joven pareja, -los novios tienen solo 25 años-, se conoció aproximadamente hace cinco años en un restaurante de Tokio cuando los dos asistían a la misma universidad, la Christian University en Tokio. Los dos compartieron sus experiencias como estudiantes fuera de su país y comenzaron lo que se convertiría en una bonita relación. Con el tiempo, Kei se especializó en el turismo y fue muy comentada su participación en una campaña comercial que lo llamaba “el Príncipe del Mar”. Por el momento, según ha confirmado la agencia de noticias de la Familia Imperial, el joven trabaja para una firma de abogados.

A pesar de ser la nieta mayor en la familia, la Princesa Mako no tiene la oportunidad de ascender al trono. Según la Ley Imperial, las mujeres no entran en la línea de sucesión, por lo que ni ella, ni su prima, la Princesa Aiko, hija del Príncipe Heredero, son consideradas para suceder a su abuelo. Aunque no juega un papel importante en el poder, lo cierto es que al perder el título de princesa, Mako también se despediría de su status como miembro de la familia para convertirse en plebeya.

VER GALERÍA

El Emperador Akihito de Japón y sus planes de abdicación al trono

La estilosa maleta que Victoria de Suecia llevó a Japón

Ésta no es la primera vez que una princesa de la Familia Imperial decide renunciar a todo por amor. Sayako, tía de Mako y única hija del Emperador Akihito, se despidió de su título en el 2005 cuando se casó con el arquitecto Yoshiki Kuroda.

A pesar de que medios nipones aseguran que la propuesta de matrimonio ya fue hecha, de forma oficial todavía no se ha dado a conocer. Una vez hecho el anuncio, se anticiparía un compromiso largo debido al gran ritual que hay alrededor del matrimonio en el país asiático. Mako es conocida en su nación por ser la primera en la Familia Imperial en asistir a la universidad.