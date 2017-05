‘Oops!’, Kate está nerviosa de cómo se portarán George y Charlotte en la boda de Pippa

Faltan solo unos días para la que es considerada la boda del año. Pippa Middleton y James Matthews están a nada de llegar al altar frente a los ojos del mundo. Y si los reflectores están sobre la novia, el paje y la niña de las flores también tendrán un momento muy especial al tratarse del Príncipe George y la Princesa Charlotte. Pero no importa que seas el número 3 y la número 4 en la línea de sucesión, cuando tienes 3 y 2 años, todo puede suceder, al menos eso ha pronosticado la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton.

VER GALERÍA

Durante la primera garden party de la Reina Isabel en los jardines del Palacio de Buckingham de este año, la esposa del Príncipe William tuvo la oportunidad de conversar con algunos de los invitados, cuando reveló sus sospechas para este fin de semana. “Me dijo que todos están esperando la boda de su hermana este fin de semana pero que está un poco preocupada de cómo se van a portar los niños. Dice que espera que lo hagan bien pero que a esa edad nunca se sabe”, compartió Janet Bates, quien con su esposo Andrew que ha trabajado para la Reina por 28 años, fue una de las 8,000 invitadas a este evento.

La Reina estuvo acompañada en este evento por el Príncipe Felipe, así como el Príncipe William y la Duquesa de Cambridge, la Princesa Beatriz, el Duque de Wessex y la Princesa Anna. A diferencia de la garden party que ofrecieron los Duques de Cambridge y el Príncipe Harry este fin de semana, esta fiesta fue un tanto más formal y protocolaria.

VER GALERÍA

Para esta ocasión, la Duquesa de Cambridge eligió uno de los ya conocidos looks de su guardarropa. Llevó su dresscoat en azul celeste en satín de Christopher Kane. Éste fue un outfit muy popular de Kate cuando lo llevó durante la apertura de los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012 y dos años después en un servicio en el Palacio de Windsor. En esta ocasión, la Duquesa lo combinó con un tocado en el mismo color modelo Sweet Delight de Lock & Co de paja con un precio de 875 libras esterlinas (alrededor de $23,188 pesos mexicanos), así como sus tradicionales tacones en nude de Gianvito Rossi y un clutch a juego con detalles flores que no se le había visto antes. Para ir de acuerdo al color de su dresscoat, Kate recurrió a sus elegantes aretes de Kiki McDonough con un precio de 3,500 libras esterlinas ($92,750 pesos mexicanos aproximadamente).

La Duquesa de Cambridge, perfecta en azul serenidad, durante su visita en solitario a Luxemburgo

Confirmados: Los tiernos papeles de los Príncipes George y Charlotte en la boda de su tía Pippa

VER GALERÍA