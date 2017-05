Sofia de Suecia se vuelve a colocar como una estilosa premamá en su segundo embarazo

Apenas hace unas semanas Sofia y Carlos Felipe de Suecia anunciaban la dulce espera de su segundo hijo, y ahora la Princesa ha aparecido con avanzado embarazo. Tan estilosa y comprometida como en su primera espera, en la que apareció en eventos públicos hasta el último momento, Sofia se dejó ver del brazo de su esposo durante la inauguración del primer foro mundial anti-bullying (WABF2017).

Para una ocasión como ésta, Sofia decidió apostar por un look de lo más colorido y favorecedor que dejaba ver lo adelantado que va su embarazo. El diseño elegido fue un vestido corto de crochet con flores azules, rosas y negras con una clara inspiración de los años 70s de la firma & Other Stories. El look todavía está disponible en el sitio web de la marca en 125 euros (alrededor de $2,625 pesos mexicanos). Para dejar lucir el cuello alto de su vestido, la Princesa llevó la melena en un moño bajo con raya en medio resaltando sus facciones. Como complementos, llevó unos zapatos negros de tacón bajo y un clutch oversized del mismo color.

La ocasión no era para menos y es que Carlos Felipe y Sofia están especialmente comprometidos en la causa anti-bullying. Mostrando que son un gran equipo, los enamorados subieron al escenario para la inauguración con un discurso en conjunto. "Nosotros, como adultos, tenemos la enorme responsabilidad de ser un ejemplo para los niños y la gente joven. De ser modelos a seguir en todos los sentidos", dijo un enfático Carlos Felipe.

Por su parte, Sofia dijo: "Nuestras elecciones importan. Si queremos cambiar la forma en que se tratan unos a otros los niños y los jóvenes, tenemos que empezar por nosotros mismos. Todo cambio empieza aquí", al explicar la importancia de analizar lo que se hace en línea y la gran importancia que tiene el tomar en cuenta cómo te expresas tanto en línea como en persona. Al parecer, éste es un tema que ha cobrado una especial importancia para las distintas Casas Reales.

Ésta es la primera vez desde el anuncio de su segundo embarazo, en la que Sofia deja ver su baby bump. Antes se le había visto únicamente con un abrigo negro durante el servicio en memoria de las víctimas del ataque terrorista en Estocolmo y más recientemente, desde el balcón del Palacio saludando durante las celebraciones por el cumpleaños del Rey Carlos Gustavo.

