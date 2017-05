Camino a ser una mini fashion icon, el suéter de 10 libras de la Princesa Charlotte se ha agotado

Tal como pasa con todos los looks de su mamá, la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, la Princesa Charlotte comienza con su propia versión del Kate Effect. Esta vez, la muestra ha quedado en el tierno suetercito amarillo con el que posó para la lente de mamá durante su segundo cumpleaños. La sencilla prenda de 10 libras esterlinas (alrededor de $260 pesos mexicanos), se agotó tan pronto se pudo saber su origen.

VER GALERÍA

Al parecer Kate se está convirtiendo en una mamá muy práctica pues el suéter de Fair Isle en amarillo, tejido de pajaritos azules, se podía comprar en la misma tienda departamental en la que venden los nuevos uniformes escolares del Príncipe George, John Lewis. Los expertos identificaron el origen de la prenda inmediatamente cuando se dio a conocer este nuevo retrato en el que la Princesita posó en su casa de Norfolk. Fue tal el furor por él, que no solo se agotó, sino que el almacén decidió desaparecer la página de la prenda pues ya no es posible conseguirla.

Lo mejor es que el suéter no solo era muy lindo, sino que también estaba al alcance de cualquier bolsillo y era muy fácil de conseguir. Esta combinación, además del sello de aprobación de la Princesa, hizo que no fuera una sorpresa que rápidamente desapareciera de los aparadores. Además se trataba de una rara oportunidad en la que Charlotte llevaba una prenda nueva y de origen británico, pues es común verla en ropita española. Por supuesto, no han faltado algunos perspicaces compradores que lo están revendiendo en eBay por 17 libras esterlinas (aproximadamente $450 pesos mexicanos).

VER GALERÍA

Lo cierto es que la Duquesa ha hecho un especial esfuerzo por vestir a sus hijos en ropa sencilla, de costo accesible y muy tradicional, para que por ella no pase el tiempo. Esto ha hecho posible que George y Charlotte puedan compartir algunas prendas e incluso luzcan looks parecidos en algunas imágenes. Otro rasgo curioso del clóset de Charlotte es que Kate buscó que la nena llevara ropa muy similar en los primeros meses de su vida, lo que frenó estratégicamente las compras inmediatas de sus prendas como ha sucedido en este caso.

La tierna imagen de la Princesa Charlotte por su segundo cumpleaños

Confirmados: Los tiernos papeles de los Príncipes George y Charlotte en la boda de su tía Pippa

A pesar del prudente cuidado de la Duquesa en cuanto a la elección de la ropa de sus hijos, en algunos casos no ha podido evitar las compras frenéticas. Éste es el primer Kate Effect de Charlotte, pero su hermano mayor había tenido uno antes, cuando George recibió al expresidente Obama en una tierna batita que se agotó en cuestión de segundos. Con una mamá considerada de las mujeres mejor vestidas del mundo, solo se puede esperar que la pequeña Charlotte siga sus pasos conforme vaya ganando años.

VER GALERÍA