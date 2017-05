La primera aparición del Duque de Edimburgo tras anunciar su retiro de la vida pública

A un mes de cumplir 96 años, el Duque de Edimburgo ha anunciado que dejará los eventos oficiales, pero esto no será sino hasta el próximo otoño por lo que esta mañana, tal como lo ha hecho desde 1947, acompañó a la Reina Isabel en un evento público. El eterno compañero de la monarca, decidió que éste era un día como cualquier otro, a pesar de que su rostro es protagonista de las noticias alrededor del mundo. Sonriente, siempre un par de pasos detrás de la Reina y fiel a su sentido del humor irreverente, el Príncipe Felipe, apareció en el servicio de la Order fo Merit en la capilla Real del palacio de St. James.

Esta aparición se dio solo una hora después de que se diera a conocer el comunicado en el que se anunciaba su retiro. Las alarmas se encendieron la noche de ayer cuando todo el personal de la Familia Real, incluidos los trabajadores de las residencias de descanso y de campo, fueron citados para una junta inesperada en el Palacio de Buckingham. Horas más tarde se sabría la noticia: “Su Alteza Real, el Duque de Edimburgo ha decidido que ya no asistirá a eventos públicos desde otoño de este año…Por lo tanto, el Duque no aceptará nuevas invitaciones a visitas o compromisos, aunque decidirá si asiste a algunos eventos de vez en cuando”. En este mismo comunicado se avisaba que seguirá a la cabeza de 780 organizaciones pero que ya no tendrá un papel activo, mientras que la Reina seguirá con su agenda como hasta ahora.

Ante estas noticias, la gente no podía dejar de comentarlo con el Duque. Cuando un hombre le dijo que lamentaba que se retirara, el siempre ocurrente Príncipe Felipe respondió: “Ya no puedo estar parado mucho tiempo”, en un juego de palabras en inglés que arrancó una sonrisa de los presentes.

A pesar de que la noticia de su retiro ha sido tomada con tristeza, lo cierto es que tras 70 años de servicio, resulta algo muy merecido. Desde su matrimonio con la Reina Isabel ha aparecido en 22,000 eventos en solitario y ha dado más de 5,000 discursos. Solo el año pasado, tuvo 219 eventos oficiales, más que los Príncipes William y Harry, y la Duquesa de Cambridge juntos.

Entre las reacciones, la Primer Ministro Theresa May dio un mensaje especial: “De parte de todo el país, quiero ofrecer nuestra más profunda gratitud y buenos deseos a Su Alteza Real, el Duque de Edimburgo, tras el anuncio que dio hoy de que dejará el servicio público en otoño. Desde el constante apoyo a Su Majestad la Reina a sus inspiradores Duke of Edinburgh Awards y su patronato de cientos de caridades y buenas causas, su contribución al Reino Unido, al Commonwealth y al mundo entero será de gran beneficio para todos nosotros en los años por venir”.

