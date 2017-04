Confirmados: Los tiernos papeles de los Príncipes George y Charlotte en la boda de su tía Pippa

No podía ser de otra manera y es que como los sobrinos consentidos de su tía Pippa Middleton, el Príncipe George y la Princesa Charlotte merecían papeles estelares en su boda. Mucho se había especulado sobre cuál sería su función en el enlace de la socialité con James Matthews, pero no fue sino hasta hoy que la hermana menor de la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, ha dado más detalles de su boda. La ceremonia que se llevará a cabo el 20 de mayo, como reveló HELLO!, se ha convertido en el enlace del año y por supuesto, George y Charlotte estarán en primera fila.

Acompañando a su tía, el Príncipe George será pajecito dentro del cortejo, mientras que la Princesa Charlotte será una de las damitas. En Reino Unido, dentro del cortejo, se usa que algunas niñas pequeñas sean parte de las damas, regularmente de edades entre 8 y 16 años, cuando son más grandes que la niña de las flores pero más jóvenes que las damas. Sorprendentemente, Charlotte no será la niña de las flores como se había pensado, aunque no se ha revelado si alguien más ocupará este papel o se prescindirá de él.

Por supuesto, la buena nueva ha levantado las expectativas de los seguidores de los pequeños que esperan las tiernas fotografías de las que serán protagonistas en esta boda. Dentro de las confirmaciones que se han dado sobre el enlace en esta ocasión, no se habla del papel de Kate dentro del cortejo. Desde hace un tiempo se especuló que la Duquesa no sería la dama de honor de su hermana para no robarle protagonismo, aunque esto no ha sido confirmado.

A pesar de que su papel en la ceremonia todavía no ha quedado claro, lo cierto es que apenas la semana pasada fue vista a las afueras de casa de Pippa, por lo que sospecha que estaban revisando detalles finales antes del gran día.

Pero si el papel de Kate no ha quedado claro, hubo otra confirmación dentro de la lista de invitados. El Príncipe Harry estará presente durante la esperada boda, pero de quien no hubo mención es de su novia Meghan Markle. Desde hace algunas semanas se habla de una política “no ring, no bring” para la boda, que dejaría fuera a la actriz de Suits, aunque esto no ha sido confirmado. Al parecer, no será sino hasta el día de la ceremonia que se sepa si en verdad, Pippa dejó fuera a todas las novias que todavía no están comprometidas.

