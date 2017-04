Doña Letizia dejar ver su look más ‘japonés’ durante su visita al país nipón

Si su visita de Estado por Japón comenzaba con el estilo más ‘princesa’ que ha lucido la Reina Letizia de España, en esta ocasión ha decidido inspirarse en su look en el país anfitrión. Fiel a su audacia a la hora de probar nuevas tendencias, la esposa del Rey Felipe se mostró regia en un vestido con un sutil guiño oriental. La Reina Letizia estrenó este look durante su encuentro con el Primer Ministro Shinzo Abe y su esposa, Akie, en una cena que la pareja dio en honor de sus invitados en el Palacio de Akasaka.

El espectacular diseño para esta noche fue un traje de saco y falda en terciopelo negro con un plisado de tela con diseños florales con los árboles de cerezo como inspiración, al más puro estilo de un abanico japonés, así como puños en la misma tela. Sorprendentemente, el creador detrás de este look no fue ni español ni japonés, sino que es un diseño de la firma italiana Armani Privé de su colección otoño invierno 2011. Sorprendentemente, a pesar de tener ya sus buenos años, no se tiene registro de que la Reina lo haya usado antes, por lo que queda la duda de si fue rehecho para ella o si lleva algún tiempo ya en su clóset.

Dando el toque especial al look, la Reina llevó aretes de diamantes y rubíes, unos a los que les tiene especial cariño. Las joyas propiedad de la Reina Sofía, fueron con los que Letizia se estrenó en la realeza europea durante la cena previa a la boda del Príncipe Federico y la Princesa Mary de Dinamarca en el 2004. Para lucirlos en pleno, la Reina llevó la melena recogida en un moño bajo, con raya de lado, peinado que dio protagonismo a sus perfectamente bien delineados labios color carmín. Los zapatos Magrit y el clutch fueron en negro dando mucha elegancia al look.

Las imágenes de la noche han sido especialmente encantadoras, además de por el look de la Reina, por el gran escenario que tenía de fondo. El Palacio de Akasaka tiene un sabor un tanto más europeo que oriental, al haber tenido sus salones diseñados por el arquitecto Katayama Tokuma, quien llevó los aspectos más espectaculares de Francia hasta Japón.

La noche no podría haber sido mejor, gracias a las delicias locales que los Reyes pudieron degustar, cocina por la que Letizia tiene una especial debilidad. Entre risas, el Primer Ministro y su esposa no dudaron presumir de su conocimiento sobre la cultura española y de lo mucho que han disfrutado el flamenco, la gastronomía y el arte.

