La Reina Letizia en su look más ‘princesa’ durante su viaje a Japón

Suele ser una mujer que experimenta con la moda, que no le teme a las nuevas tendencias y con uno de los estilos más eclécticos de la realeza, pero hay veces en las que la Reina Letizia de España se deja conquistar por un look tradicional. Así ha sido durante la visita de Estado de los Reyes de España a Japón en donde el Emperador Akihito y la Emperatriz Michiko han ofrecido una cena en su honor. Con el Palacio Imperial como escenario, la Reina Letizia ha asombrado con un estiloso vestido que la ha hecho parecer una ‘princesa de cuento’.

Para esta especial noche, la Reina Letizia ha llevado un espectacular diseño en azul de su creador de cabecera, Felipe Varela. El espectacular vestido tiene el corte tradicional princesa con todo y falda de tul, decorado con bordados florales que combinan a la perfección con la tiara que ha elegido para esta ocasión. Este look lo había llevado antes durante la cena de gala con el Presidente de Perú en el 2015. Desde entonces se hablaba de lo favorecedor y encantador del diseño, digno de un cuento de fantasía.

Aunque no suele llevar coronas en sus apariciones regulares, para los momentos especiales, Letizia tiene entre sus favoritas la Tiara Floral, la única que ha lucido en el extranjero. La pieza fue realizada en el siglo XIX en Rusia, pero la Reina Sofía no la recibió como regalo de bodas sino hasta 1962 cuando se convirtió en una de sus favoritas. Fue precisamente ese año, cuando por única ocasión fue llevada como collar por la Reina Sofía, algo que la Reina Letizia no ha hecho hasta el momento.

Aderezando la tiara estuvieron unos aretes de zafiros y diamantes del joyero de su suegra, así como unas pulseras gemelas de diamantes de Cartier en el mismo brazo y un broche de flor de lis de diamantes sobre la Orden de la Corona Preciosa. De accesorios, una bolsa de rafia en azul también de Varela y unos zapatos de Magrit hechos especialmente en la misma tela que el vestido.

Especialmente sonrientes, la Reina Letizia y la Emperatriz Michiko compartieron algunos momentos que fueron capturados por la lente. También hizo una aparición la Princesa Masako, quien en más de una década ha tenido contadas apariciones, mientras se recupera de su lucha contra la depresión. En esta noche se dejó ver de lo más sonriente luciendo una tiara de diamantes y perlas conocida como “Salida del Sol”.

