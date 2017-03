La vida de una princesa tímida, así se esconde Gabriella de Mónaco

Todo niño sabe lo que es esconderse en el saco de mamá para volverse invisible en un momento incómodo, pero nadie ha dominado este arte como la Princesa Gabriella de Mónaco. Aunque parecía que la nena de dos años había logrado superar su timidez cuando se mostró coquetísima en el balcón del palacio durante el día de Saint Devoté, parece que Gabriella ha vuelto a preferir mantenerse alejada de los reflectores, por lo menos eso dejó ver hace unos días durante su asistencia al Saint Devoté Rubgy Tournament con la Princesa Charlene y el Príncipe Alberto.

Eso sí, aunque un tanto tímida, la Princesita lucía como toda una fashionista con un traje de tweed de shorts y chaqueta con mallas blancas, zapatos negros y un coqueto moño en este mismo color que adornaba su colita de caballo. Tal como su mellizo, que es conocido por usar estilosos looks de firmas italianas, parece que Gabriella ha heredado de la familia el gusto por la moda y el excelente estilo al vestir. Desde los brazos de su mamá, se podía ver lo linda que estaba para ese día aunque prefirió no abandonar para nada su seguro refugio.

Aunque el Príncipe Alberto ha contado en más de una ocasión que su pequeña es la del carácter fuerte entre sus mellizos, la Princesa Gabriella ha dado muestra de su timidez en más de una ocasión. Cómo olvidar su aparición durante una de las festividades navideñas del palacio, cuando asustada por un gran conejo decidió abandonar a Jacques a su suerte frente a las cámaras y abandonar por completo la actividad.

A pesar de esto, en su última aparición pública previa a ésta, demostró también su lado más juguetón y entre risas saludó a su pueblo desde el balcón de palacio, donde se escondía cómplice con su hermano. Con apenas dos años de edad, Gabriella se prepara para una vida bajo los reflectores, siempre guiada por sus padres que conocen a la perfección la atención pública. Mientras su hermano es el Príncipe Heredero, se espera que su vida se vea ligada a la del principado, tal como lo han hecho la Princesa Carolina y la Princesa Estefanía antes de ella.

Gabriella no es la única princesa que ha pasado por esto, la Princesa Magdalena de Suecia ha confesado lo mucho que le ha costado crecer frente a las cámaras. “Uno podría pensar que he tenido esto toda mi vida, uno esperaría que estuviera acostumbrada a esto, que estaría cómoda en frente de la gente, con fotógrafos, con periodistas haciéndome preguntas, pero en verdad no lo estoy”, dijo en el programa Skavlan, “Creo que al final del día soy bastante tímida, no me gusta ser el centro de la atención, pero como la persona pública que soy sé que debo de lidiar con esto, es algo con lo que lucho, pero estoy trabajando en ello”.

