Los mensajes de la Reina Isabel y la Duquesa de Cambridge tras el ataque en Londres

Ya lo decía ayer la Primer Ministro Theresa May: “Mañana los londinenses se van a levantar y van a vivir su día de forma normal…Vamos a seguir adelante. No nos vamos a rendir ante el terror”. Con esto en mente, la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, retomó su agenda pero no pudo dejar de hacer una mención al terrible incidente que se vivió el día de ayer en Londres. Siguiendo los pasos de la Reina Isabel, que emitió un comunicado ofreciendo sus condolencias, la Duquesa también quiso mandar un mensaje a las familias de las víctimas.

Fue durante su asistencia la oficina de caridad Best Beginnings para promover la importancia de la salud mental en las mamás, que hizo una pausa durante su mensaje sobre maternidad para hacer referencia al ataque. “Antes de comenzar, sé que les gustaría unirse a mí para mandar nuestros pensamientos y oraciones para todos los que tristemente fueron afectados por el terrible ataque de ayer en Westminster. Tendremos en mente a todas sus familias, mientras discutimos los importantes temas de los que venimos a hablar en esta ocasión”, dijo la Duquesa al comienzo de su discurso.

Siempre con una sonrisa en el rostro, en esta ocasión se vio a una Kate un tanto más seria y en ocasiones preocupada, debido a lo sucedido el día de ayer a las afueras del Parlamento Británico. Para esta ocasión, la Duquesa recicló un traje en blanco y rojo de tweed de la firma Eponine, con accesorios básicos, con su clutch de LK Bennett y zapatos en nude a juego.

Por su parte, la Reina compartió un comunicado en el que anunció que se había pospuesto un evento que tenía programado para esta mañana. “Después de los impactantes eventos de Westminster, el Príncipe Felipe y yo lamentamos el no poder inaugurar las nuevas oficinas de Scotland Yard como estaba planeado para hoy, por razones comprensibles. Espero poder visitarlo en una fecha próxima. Mis pensamientos, oraciones y mi más profunda simpatía están con aquellos que se han visto afectados por la terrible violencia de ayer. Sé que hablo por todos al expresar mi interminable agradecimiento y admiración para los miembros del servicio de la Metropolitan Police y a todos aquellos que trabajan tan desinteresadamente por ayudar y proteger a los demás”, fue el mensaje de la Reina en estos momentos tan difíciles para su pueblo.

