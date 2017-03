Carlos Felipe y Sofia de Suecia esperan su segundo bebé

El Palacio de Estocolmo está de fiesta y es que esta mañana sin que nadie lo esperara, se ha anunciado la dulce espera del segundo bebé de Carlos Felipe y Sofia de Suecia. La joven pareja que todavía no cumple dos años de casados, recibió a su primer hijo, el Príncipe Alexander hace exactamente once meses y ahora junto a un hermoso posado familiar han querido compartir con su pueblo las buenas nuevas.

En la página oficial de la Familia Real se compartió el siguiente mensaje: “El Príncipe Carlos Felipe y la Princesa Sofia tienen el gran placer de anunciar que están esperando su segundo hijo. La Princesa Sofia se encuentra muy bien y se espera que el nacimiento sea en septiembre del 2017”. El breve comunicado incluye un breve testimonio de los orgullosos papás: “Estamos encantados de anunciar que estamos esperando un hijo, un hermano para el Príncipe Alexander. Esperamos dar la bienvenida a un nuevo pequeño miembro de nuestra familia”.

Aunado a esto se ha anunciado que la pareja no tendrá cambios importantes en su agenda anunciada para los próximos meses. Al parecer, tal como lo hizo durante su primer embarazo cuando se le vio luciendo su pancita en varios eventos oficiales, la Princesa Sofia seguirá con su apretada agenda hasta la llegada de su nuevo bebé.

La feliz noticia ha venido como una sorpresa no solo porque el Príncipe Alexander todavía no cumple un año, -lo hará el próximo 19 de abril-, sino porque apenas la semana pasada se vio a una muy activa Sofia. La Princesa no tuvo reparo en ponerse los guantes de box para mostrar sus mejores golpes durante un evento en Suecia.

En el bonito posado que la familia usó para compartir la feliz noticia, también a través de las redes sociales, se puede ver a una sonriente Sofia con el pequeño Alexander en brazos. Ésta es la primera vez en la que se ve al nene desde su bautizo en septiembre pasado y se puede ver lo mucho que ha crecido en estos meses.

Con la incipiente melenita un poco más larga y una enorme sonrisa, se ve que el Principito se está preparando para convertirse en hermano mayor, para lo que faltan solo seis meses. Embargados por la felicidad, se puede ver que Carlos Felipe y Sofia se sienten muy cómodos con su papel de papás.

