La impactante recuperación de la Princesa Aiko en solo un mes

Después de algunas semanas difíciles en las que la Princesa Aiko de Japón incluso tuvo que ausentarse de clases por problemas de salud, la joven ha reaparecido sumamente recuperada. Cómo no hacerlo si se trataba de un día de alegría en el que la familia heredera al trono nipón se encontraba celebrando la graduación de secundaria de la Princesa en la Gakushuin Girls’ Junior High School. Si las sonrisas del Príncipe Naruhito y de la Princesa Masako no eran suficientes, bastaba ver el rostro de Aiko para saber que era una fecha muy importante y que no podían estar más orgullosos.

Apenas hace un mes en el retrato oficial de la familia con motivo del cumpleaños del Heredero se veía a una Aiko mucho más delgada y un tanto decaída, esta vez ha mostrado un rostro completamente diferente. A finales del año pasado, la Casa Imperial anunciaba que Aiko se encontraba pasando por algunas dificultades de salud que incluían falta de apetito y cansancio extremo con debilidad muscular que no le permitía mantenerse en pie por sí misma, lo que la había alejado de sus estudios durante un mes por ahí de septiembre. No fue sino hasta los primeros días de diciembre que, como cada año, posaba con su padre para algunos retratos celebrando su cumpleaños 15 cuando se le volvió a ver en público. En las imágenes sorprendió lo delgada que se le veía y el cómo su silueta parecía muy diferente de la habitual.

Pero según se ha podido ver en esta reciente aparición durante su graduación, los tratamientos terapéuticos a los que se ha sometido han funcionado favorablemente. Sonriente, fresca, con mejor semblante y una apariencia más saludable, fue cómo se le vio enfundada en su uniforme de colegiala más sonriente que nunca. Las mejoras han sido tales, que sus padres también se dejaron ver muy felices, después de la preocupación que incluso obligó a la Princesa Masako a cancelar un viaje que tenía programado.

Afortunadamente, a pesar de esta pausa obligatoria, Aiko pudo graduarse con el resto de su clase. Además de estar por entrar a la preparatoria, poco a poco, la Princesa comienza a adentrarse a los actos oficiales de su posición por lo que en últimos meses antes de que se viera limitada por su padecimiento, acompañó a los Príncipes a diferentes eventos.