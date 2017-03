‘Sláinte!’, nadie disfrutó tanto el St. Patrick’s Day como la Duquesa de Cambridge

Se anticipaba como un día difícil, al ser la primera ocasión en la que el Príncipe William viajaba a París desde la muerte de su madre pero el día ha comenzado con muchas sonrisas para los Duques de Cambridge. La Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, enfundada como dicta la tradición en verde, ha disfrutado al máximo del St. Patrick’s Day arrancando una que otra sonrisa a su esposo.

Para comenzar el día con toda la solemnidad correspondiente, la Duquesa lució un abrigo en verde con aplicaciones en negro en cuello, bolsas y puños, de Catherine Walker, con un lindo detalle en la solapa con un broche en forma de trébol en color dorado. Dando un toque de seriedad al look, Kate llevó la melena recogida en un moño bajo que dejaba lucir a la perfección el sombrero de Sylvia Fletcher para Lock & Co Design. Aretes verdes y bolso negro fueron los complementos del look que por la tarde cambiaría cuando la Duquesa dejaría atrás el sombrero y soltaría su larga melena al encontrarse con el Presidente Francois Hollande, en la residencia oficial del mandatario en París.

El día comenzó con la ceremonia anual de la Irish Guards Calvary en Hounslond, West London. Ahí, al terminar la formación, una sonriente Kate fue entregando a los soldados un ramo de tréboles que orgullosos ponían en su uniforme arrancando algunas risas a la Duquesa. Pero si los guardias lograron entretener a la esposa del Príncipe William, hay que ver a Kate tratando de poner en la mascota del regimiento su propio ramo.

Pero qué sería de un St. Patrick’s Day sin una buena Guiness para celebrar, sabiendo esto, los Duques de Cambridge compartieron con los guardias la famosa cerveza irlandesa que hizo sonreír nerviosa a Kate. Se sabe que la Duquesa prefiere no tomar bebidas alcohólicas pero en ocasiones especiales como ésta no se pudo negar.

Terminados los compromisos en casa, los Duques hicieron el vuelo de dos horas entre Londres y París para poder cumplir con la especial visita a París. Han tenido que pasar 20 años para que William decidiera volver a la ciudad en la que desafortunadamente, la Princesa Diana perdió la vida en un terrible accidente automovilístico. Aunque hasta el momento no se ha dado a conocer la agenda oficial del viaje, la pareja ya ha sido recibida por el Presidente Hollande y se espera que tengan un fin de semana de eventos.

