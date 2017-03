Con color en las mejillas y una gran sonrisa, el Príncipe Harry ha regresado de su escapada romántica

Tal como se había informado, el Príncipe Harry regresó justo a tiempo de su viaje en Jamaica, para asistir a la develación de un nuevo memorial en honor a los soldados caídos en Iraq y Afganistán. Con toda la Familia Real reunida para este importante evento, Harry, veterano de guerra y especial trabajador por los hombres de servicio, no podía faltar. Con un poco de color en las mejillas, detalle muy ajeno a los días nublados que hoy se viven en Londres, el quinto en la línea de sucesión regresó a casa para rendir honor a los hombres que como él, han servido a su país en la guerra.

Luciendo sus insignias de servicio en la solapa y en el cuello la insignia de Knight Commander of the Royal Victorian Order, el Príncipe Harry se mantuvo atento durante la ceremonia solemne. Sentado entre el Secretario de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, y su tía, la Princesa Anne, Harry no perdió detalle de lo que sucedía en la develación. Fue después, cuando tuvo la oportunidad de convivir con otros veteranos que dejó ver su lado más simpático y divertido, arrancando sonrisas a los presentes con sus anécdotas. El Príncipe William no se quedó atrás y no desaprovechó la oportunidad de burlarse de su hermano cuando supo que entre los presentes estaba un soldado que sirvió en Afganistán al mismo tiempo que Harry.

Estas imágenes han mostrado un lado más común del Príncipe del que se pudo ver de él el fin de semana durante su escapada romántica a Jamaica. Como buen amigo, Harry no se quiso perder la boda de su inseparable Tom ‘Skippy’ Inskip y realizó el viaje a la paradisiaca isla. Esta ocasión sirvió de pretexto perfecto para que el Príncipe presentara a Meghan Markle entre su grupo de amigos.

De la ocasión se pudieron ver algunas imágenes de la pareja durante el enlace, en las que se veía a un Príncipe un tanto serio y distante, detalle que no se dejó de comentar en publicaciones británicas. Después del fin de semana de boda, Harry y Meghan permanecieron en Jamaica por tres días más para que ambos regresaran a sus respectivas casas el pasado miércoles.

Mientras Harry voló a Londres, Meghan regresó a Toronto desde donde no perdió la oportunidad de regresar a sus queridas redes sociales. Para conmemorar el Día de la Mujer, la actriz recurrió a un poema de Nayyirah Waheed y más tarde compartió el video de una de sus amigas cantando.

