Con 90 años y la Reina Isabel sigue montando a caballo como cuando era niña

Tener 90 años no ha hecho que la Reina Isabel deje una de sus más grandes pasiones, la equitación. Aunque muchos jinetes dejan de andar a caballo a una edad menor que la de la Reina, parece que la monarca no piensa soltar las riendas en un futuro cercano. Por lo menos, así lo han dejado ver unas fotografías en las que se le ha visto haciendo un recorrido al pie del Río Támesis. Si se tenía dudas de su mejora de salud después de que en diciembre se supo que tenía un fuerte resfriado que la obligó a permanecer en casa, la Reina se ha mostrado en la mejor de las condiciones sobre su hermoso caballo.

Sin casco y con el que se ha convertido en su clásico uniforme de montar en los últimos años, -mascada en la cabeza, pantalones ecuestres y un trench coat azul marino-, la Reina disfrutó del que se sabe es su más grande hobby. En esta ocasión estuvo acompañada por uno de sus trabajadores del Palacio de Windsor, Terry Pendry, así la Reina disfrutó al máximo de este paseo totalmente ajeno a sus habituales actividades oficiales. Alguna vez comentó que en esos momentos cuando está sobre su caballo le permiten “ser como cualquier otro ser humano”.

Se sospecha que la Reina comenzó con sus clases de equitación cuando solo tenía tres años, aunque recibió su primer caballo un año después, desde entonces los caballos se han convertido en sus fieles compañeros. En su época en el ejército y más tarde cuando sería coronada Reina, Isabel II se mantuvo fiel a este pasatiempo y con el paso de los años no se ve que tenga intenciones de dejarlo.

Aunque, por supuesto, las cosas cambian con el tiempo. El año pasado cuando fue capturada también a galope, fue filmada explicándole a uno de sus trabajadores: “Ahora soy una jinete de buen tiempo. No me gusta que me dé frío o mojarme”. A pesar de esta afirmación, en las imágenes parece que a la Reina no le preocupa mucho mojarse en el clima húmedo de la región en esta temporada. Se cree que en esta ocasión estaba montando su querida pony Carltonlima Emma.

A pesar de que ha llamado la atención que la Reina haya sido capturada a caballo a sus 90 años, se cree que monta más seguido de lo que se podría pensar. Con varias escapadas a sus casas de campo cuando su agenda se lo permite, se cree que la monarca podría dedicar más días de los imaginados a pasear en sus caballos.

