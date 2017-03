Carlota Casiraghi convertida en la protagonista de la front row en la París Fashion Week

¿Quién dijo que las bloggers eran las estrellas?, pues hay una It Girl que se está robando todas las miradas en los desfiles más famosos de la París Fashion Week. Y es que más activa que nunca en el circuito de la moda, Carlota Casiraghi ha estado al tanto de las nuevas tendencias como la protagonista de la front row. La hija de la Princesa Carolina de Mónaco ha derrochado estilo y ha hecho acto de presencia, siempre rindiendo homenaje a las firmas que presentan sus diseños sobre la pasarela.

VER GALERÍA

Lejos de su imagen siempre elegante para los eventos del Principado y más casual para su día a día en Francia, Carlota ha mostrado su lado más chic y experimental en la semana grande de la moda en la Ciudad Luz. Como una de las chicas más hermosas de la realeza, Carlota ha dejado de lado su estilo clásico para probar las nuevas tendencias, saliendo victoriosa de este reto como era de esperarse.

Acostumbrada a su lugar en la front row en desfiles como el de Gucci desde hace algunas temporadas ya, Carlota se ha reencontrado con viejos conocidos como Salma Hayek y Francois-Henri Pinault. Pero también ha compartido asiento con otros famosos que tal vez no hubiera tenido oportunidad de conocer de otra manera. Desde Jared Leto hasta Pamela Anderson, Carlota ha saludado a todos sonriente.

VER GALERÍA

Su presencia no ha sido necesariamente una sorpresa. El amor por la moda le viene de herencia, desde su abuela Grace Kelly, quien fue considerada una de las mujeres mejor vestidas del mundo, hasta su madre, Carolina, que sigue imponiendo tendencia con su estilo. Es así que no sorprende que Carlota tenga debilidad por el mundo del diseño, aunque solía hacer contadas apariciones y nunca tan arriesgadas como en esta ocasión. Aquí una descripción de sus looks:

De bomber jacket con diseño floral en verde, rosa y negro, combinada con unos pantalones negros y bolso a juego para el desfile de Giambattista Valli. Para el desfile de Stella McCartney con unos pantalones y saco oversized en distintos tonos de azul, combinados con un suéter de cashmere en la misma gama.

Carlota Casiraghi cumple 30 de ser la digna heredera de la belleza de Mónaco

El día que Carlota Casiraghi posó con su hijo Raphäel

El look más desenfadado ha sido el que llevó al show de Gucci, cuando se le vio con unos pantalones acampanados y desgastados en verde menta, una t-shirt blanca y una bomber jacket de lentejuelas doradas. La melena un tanto alborotada y los labios rosas fueron los complementos perfectos para este outfit. Por la noche, en otro evento de la firma llevó leggings rojos con blusa negra y una chaqueta de tux en el mismo color, además de tacones de infarto.

VER GALERÍA