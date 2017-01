Carolina de Mónaco en palabras del Príncipe Alberto: ‘Es una mujer increíble’ ‘Es una gran mamá y una abuela aún mejor, si es que eso es posible’, dijo el orgulloso hermano

Hay lazos que son para toda la vida, como el amor entre dos hermanos. Sobre todo si juntos se han enfrentado a la adversidad y a una vida llena de retos, que solo ha fortalecido su relación. Éste es el caso de Carolina de Mónaco y el Príncipe Alberto, quienes crecieron frente a los reflectores y han hecho todo tipo de sacrificios por su principado. Con motivo del 60 cumpleaños de la Princesa, su hermano la ha descrito a la perfección y abriendo su corazón, ha explicado como esta “increíble” mujer es su gran consejera.

“Es una mujer increíble”, ha dicho el Príncipe Alberto de su hermana mayor en entrevista con People. “Lo que ha hecho a través de los años, ayudando a Mónaco de varias maneras, en lo cultural y en el aspecto de beneficencia, siempre está ahí. Regularmente es la primera en sumarse”. Y es que a la muerte de la Princesa Grace, cuando Carolina tenía solo 25 años, la joven tomó el papel del Primera Dama de Mónaco, con todas las obligaciones que esto implicaba. Papel que ante el matrimonio de su hermano ha dejado de lado, no olvidándose de sus responsabilidades en el paradisiaco destino europeo.

“Es muy inteligente y da consejos extremadamente buenos. Cada vez que le pregunto por alguna situación o de una persona de la que no estoy muy seguro, siempre ha demostrado un muy buen juicio. Confío mucho en ella. También confío en mi esposa, pero Carolina es mi hermana y la conozco desde hace más tiempo, así que regularmente trato de rebotar las cosas con ella cuando no estoy muy seguro”, ha dicho el Príncipe de su hermana, que solo es un año más chico que Carolina.

Pero los halagos no se quedaron ahí, pues la faceta más íntima de la Princesa no podía quedar olvidada. “Es una gran mamá y una abuela aún mejor, si es que eso es posible. Crío bien a sus hijos. Sin un papá por tantos años, eso es importante. Estoy sumamente orgulloso de sus hijos, el que hayan resultado así, es un tributo para ella”, dice el Príncipe que ahora entiende a sus hermanas con sus propios hijos.

Aunque seis décadas suenan a una gran celebración, parece que los planes para la familia fueron otros. “Voy a ir a comer con Carolina y sus hijos. Desde hace algunos años no le ha gustado tener una celebración especial para su cumpleaños, así que no sé cómo se va a sentir al llegar a esta edad. Ella no es el tipo de persona que pone mucha atención a esto”, ha contado el Príncipe sobre los festejos de este día. Y de los regalos, compartió: “Algo para su casa. Algo simbólico, es algo decorativo. Es un reto para cualquiera que le quiera dar un regalo. Mi consejo es tratar de ser original, pero es difícil. Tiene tan buen gusto que tienes que esforzarte mucho para encontrar el regalo perfecto”.

