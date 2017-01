‘Run, Harry, run!’ La sorpresa de encontrarte al Príncipe corriendo por las calles de Londres

Si no te encanta hacer ejercicio, tal vez un poco de inspiración Real te puede ayudar. Y es que los habitantes de la ciudad de Londres se llevaron toda una sorpresa al ver que un grupo de corredores estaba encabezado por ni más ni menos que el Príncipe Harry. Enfundado en su look más sporty con lycras, shorts y t-shirt Harry corrió por Willesden Green, eso sí, todo por una buena causa. El quinto en la línea de sucesión estaba acompañado por un grupo de chicos sin hogar que pertenecen a The Running Charity, una organización dedicada a trabajar en el autoestima y dar habilidades a jóvenes en circunstancias de adversidad a través del deporte.

Muy entusiasta, Harry dejó ver que está en perfecta condición física. Los dos kilómetros que corrió con el grupo no fueron nada comparados con los más de 21 kilómetros que recorría en medios maratones cuando era parte del ejército. Es tanta la confianza del Príncipe en sus habilidades, que ni siquiera quiso calentar antes de aventurarse por las calles de Londres para el breve recorrido. Eso sí, de vuelta a las oficinas de la organización sí se puso a hacer todos los trabajos de estiramiento que le tenían preparados.

Fiel a su espíritu relajado, entre risas, no dejó que se le fuera el aliento durante su recorrido. Por supuesto, eso hizo que más de un curioso lo reconociera, llevándose una enorme sorpresa al ver que el atleta no era otro sino el Príncipe. Desde una mujer que lo reconoció y decidió seguirlo en su auto para tomarle fotografías, hasta el señor que estaba esperando a que cambiara la luz del semáforo y sonrió enormemente al ver a Harry.

Pero si Harry se la pasó bien en esta aparición, también tuvo un momento por demás emotivo cuando llegó al hostal Depaul, donde viven los jóvenes sin hogar a los que ayuda la organización. Ahí se encontró con una foto de su mamá el día en el que inauguró las instalaciones. Además de ver admirado la fotografía que mostraba a la Princesa Diana sonriente frente a la cámara, el Príncipe no perdió la oportunidad de posar para su propio retrato en el mismo lugar y en la misma posición que lo hiciera Diana de Gales 22 años antes.

Bromeando, Harry dijo a los chicos antes de despedirse: “Tal vez la próxima vez mejor vengo a jugar billar con ustedes”, haciendo referencia a la mesa que tienen en el hostal, después de haber corrido por casi 20 minutos con ellos.

