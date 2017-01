La Duquesa de Cambridge ya conoció a la novia de Harry, Meghan Markle

Si alguien es cercana al Príncipe Harry, ésa es su cuñada, la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton. Lo que ha hecho surgir los rumores de que la esposa del Príncipe William ha conocido ya a la actriz Meghan Markle, con quien el quinto en la línea de sucesión tiene una relación desde hace algunos meses. Con el Palacio de Kensington como escenario, se dice que el encuentro se dio a la vuelta del viaje romántico de Harry y Meghan por Noruega, mientras la protagonista de Suits se encontraba todavía en Londres.

Según The Sun dominical, en esta oportunidad también ha podido estar la Princesa Charlotte, sobrina de Harry. La misma publicación señala que Kate tenía muchas ganas de conocer a la novia de su cuñado, algo que también era deseado por el Príncipe. Desde que la Duquesa de Cambridge comenzó su relación con el Príncipe William, Harry se ha convertido en su más cercano compañero. Siempre víctima del carisma del pelirrojo, Kate se mantiene cercana a él y se dice que el codiciado soltero valora enormemente la opinión de su cuñada cuando de sus conquistas se trata.

Se dice que Harry y Meghan hicieron una parada en el departamento A1 del Palacio de Kensington, residencia de los Duques de Cambridge y pared con pared de Nottingham Cottage, casa de Harry. La publicación señala que Meghan llevó un regalo a Kate por su cumpleaños, que fue a principios de enero y que no pudo conocer al Príncipe George, porque el nene se encontraba en la residencia de Anmer Hall en Norfolk, lugar en el que él asiste a la guardería.

Con esta presentación, Meghan conocería ya a las personas más importantes en la vida de su novio, pues se dice que tuvo un encuentro con el Príncipe William hace unos meses en este mismo escenario.

La pareja se encuentra regresando de una escapada romántica de fin de año en Noruega para ver la aurora boreal. Ahora se especula que el próximo mes podrían tener otro viaje en uno de los retiros de esquí favoritos del Príncipe, pues en el lugar ha habido reportes de la aparición del equipo de seguridad de Harry.

De momento, la pareja vive su amor a distancia con estos viajes a modo de cita. No se sabe cuándo tenga que regresar Meghan a Toronto para continuar con la grabación de la serie de televisión, pero el Príncipe Harry sí ha tenido que volver al trabajo. Esta mañana estuvo acompañado por su hermano y su cuñada en el Institute of Contemporary Arts en un evento de su organización Heads Together.

