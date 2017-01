Así es el uniforme de $23,000 que usará el Príncipe George

Los días de la libertad de la guardería Montessori a la que asistía el Príncipe George. Con tres añitos, el tercero en la línea de sucesión al trono se dispone a seguir los pasos de su papá, el Príncipe William, y su tío, el Príncipe Harry. Y es que hay fuertes rumores de que el nombre del Principito figura entre la lista de los alumnos que formarán parte de la nueva generación de estudiantes del exclusivo colegio de Londres, Wetherby School.

VER GALERÍA



Entre las particularidades de esta escuela que está considerada dentro de las 10 más costosas del Reino Unido con un precio de 19,620 libras esterlinas al año (alrededor de $519,930 pesos mexicanos), está sin duda el adorable uniforme que se ha convertido en una tradición entre sus estudiantes. Tal como sucedió cuando William y Harry asistían a esta institución en los primeros años como estudiantes, George tendrá que llevar el tierno y costoso uniforme.

¿De qué se compone este inmaculado look? Entre las piezas esenciales que todos los niños deben tener, están un abriguito Harris de tweed –muy similar al que llevó en la misa de esta navidad- de 115 libras esterlinas ($3,047 pesos mexicanos, aproximadamente) y un saco con el logo de la escuela de 97 libras esterlinas ($2,570 pesos mexicanos). También se incluye un suéter gris de 34 libras esterlinas ($901 pesos mexicanos), una chamarra ligera de 55 libras esterlinas ($1,457 pesos mexicanos) y unas bermudas de la firma Perry por 16 libras esterlinas ($424 pesos mexicanos).

VER GALERÍA



La lista básica está compuesta por 29 piezas que dan un total de 676.70 libras esterlinas ($17,929 pesos mexicanos). Pero a sabiendas de que a esa edad es muy normal que los pequeños necesiten un reemplazo para algunas partes del uniforme, existe la versión con repuestos que tiene un costo de 900 libras esterlinas (alrededor de $23,850 pesos mexicanos). Para tomar como referencia qué tan alto es este costo con referencia a otros colegios del mismo país. El DailyMail cita al Departamento de Educación de Reino Unido señalando que el papá promedio paga 210 libras esterlinas por el uniforme de sus hijos ($5,565 pesos mexicanos).

Los Duques de Cambridge ¿se mudarán de vuelta a Londres?

El abriguito navideño del Príncipe George, se agota de las tiendas en cuestión de minutos

Aunque todavía no se confirma la asistencia del Príncipe George al colegio de su papá, la espera por ver al pequeñito enfundado en el tierno uniforme no se ha hecho esperar. Eso sí, ojalá que la Duquesa de Cambridge marque muy bien las piezas del uniforme, pues con ese precio más le vale a George no perder ni siquiera el suéter en el recreo.

VER GALERÍA