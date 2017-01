La curiosa y práctica razón por la que la Duquesa de Cambridge siempre lleva un bolso clutch Surge una teoría entre los expertos en etiqueta del porqué de la elección de este bolso para Kate

Su guardarropa encanta al mundo y es una de las mujeres más estilosas, tal vez la más. Por lo que no sorprende que cada detalle usado por la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, sea analizado en detalle. Sorprendentemente, su estilo es muy sencillo y clásico; se apega a un par de favorecedoras siluetas, peinados similares y sus accesorios suelen ser siempre los mismos. Sus elegantes y clásicos zapatos Gianvito Rossi, mientras que en las manos suele llevan su bolso clutch, casi siempre de la firma Mulberry para el invierno y uno LK Bennett para primavera y verano. Pero, ahora, una experta en protocolo, ha sugerido que la elección en el bolso de la Duquesa no es una coincidencia.

Es muy habitual ver a Kate sosteniendo su bolso con dos manos al frente en una pose elegante y muy estilosa. Pero según explica Myka Meier, fundadora de Beaumont Etiquette, a Housekeeping, esta pose tiene una función práctica, especialmente útil cuando está en un evento en el que hay muchas personas: “Detiene su bolsa al frente con dos manos cuando saludar de mano podría ser difícil”. La teoría de Myka es que el gesto comunica de forma sencilla, que en ese momento le sería difícil dar un apretón de manos.

Al analizar sus fotografías, se puede ver que el clutch es el bolso perfecto para los eventos públicos en los que se encuentra con muchas personas. Si bien, como cualquier mujer recurre a él por la facilidad de cargar pocas cosas y lucir elegante, Kate ha hecho de llevar su bolso todo un arte en el que pasa por varias etapas.

Al llegar o enfrentarse a una gran multitud, pone el accesorio como un escudo frente a ella, lo que evita que tenga que verse en la necesidad de estrechar la mano de muchas personas, lo que tomaría un largo tiempo. Pero conforme avanza su estancia si las cosas cambian, puede recibir con una mano las flores que regularmente recibe de bienvenida y mantener su bolso en la mano derecha. Cuando pasa más tiempo y ya le es posible saludar, un bolso delgado y poco pesado le permite llevar en una sola mano tanto las flores como el clutch y así mantener una mano libre. Y cuando ya puede saludar a todos quienes la esperan, pide ayuda con su bolso y sus flores, para ahora sí, dedicarse a encontrarse cálidamente con la gente.

Pero si bien, la creencia de que Kate elige este bolso por razones prácticas, la realidad es que no necesitaría usar esta comunicación no verbal. La Reina Isabel, por ejemplo, también se mantiene fiel a un solo estilo de bolsos e incluso de la misma firma. Desde 1981, la bolsa de la Reina es fabricada por la firma británica Launer London. Este diseño le deja las manos libres y es que a los miembros de la realeza, por protocolo, no se les ofrece la mano hasta que ellos lo hacen primero. Por lo que no sería necesario el mantener las manos ocupadas para evitar momentos incómodos, pero parece que para la Duquesa ésta es la forma más sencilla de salir bien librada con una sonrisa cuando le es imposible estrechar muchas manos. Aunque también se sospecha que la pose con su bolsa al frente es solo una elegante postura que ha adoptado como su famoso sentado de lado.

