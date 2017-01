La noche en la que la Reina Isabel fue confundida con un invasor en el Palacio de Buckingham

Ya alguna vez en 1982, el Palacio de Buckingham tuvo un huésped no deseado cuando un hombre alcoholizado logró burlar la seguridad y llegó hasta el cuarto donde dormía la Reina Isabel. Por eso no sorprende que los guardias de la Reina se hayan levantado las medidas de seguridad hasta que un día la misma monarca fue confundida con un invasor. La alarma fue tal, que el guardia ha confesado años después que estuvo a punto de dispararle a la Reina, quien se mantuvo de lo más tranquila y casual ante el suceso.

Al parecer, todo comenzó cuando la Reina no podía dormir y a las 3 de la mañana decidió dar un paseo alrededor del Palacio para tomar un poco de aire fresco. Por supuesto, nadie esperaba que la monarca se encontrara merodeando los alrededores en plena madrugada, por lo que al ver una figura desconocida en la obscuridad, uno de los guardias del Palacio no dudó en sacar su arma y apuntar y decir enérgicamente: “¿Quién está ahí?”.

Apenado al darse cuenta de quién se trataba, el guardia no pudo evitar decir a la Reina: “¡Demonios! Su Majestad, casi le disparo”. Pero la monarca muy relajada y fiel a su personalidad ecuánime y sentido del humor contestó: “Está bien. La próxima vez les avisaré para que no tengas que dispararme”. El curioso encuentro ha sido narrado por el exguardia del Palacio de Buckingham a The Times de Londres.

Pero ésta no es la primera vez en la que un guardia se ha confundido cuando de la Reina se trata. Hace algunos años, durante el Royal Windsor Horse Show de 1991, una persona de seguridad le prohibió el pasó a la monarca por no llevar la identificación necesaria. “Lo siento cariño, no puedes entrar aquí sin una acreditación”, dijo el hombre que resguardaba la puerta de entrada. “Creo que si lo revisas, te darás cuenta de que sí puedo pasar”, dijo una divertida Reina antes de ser reconocida. Al narrar el encuentro en el libro Bizarre England, de David Long, el guardia admitió que pensó que se trataba de una adorable viejita que se había confundido de entrada.

Mientras se da a conocer esta nueva anécdota de la Reina, la monarca hace un par de días retomó algunas de sus obligaciones tras haber levantado preocupación por haber sufrido de un fuerte resfriado. Todas las alarmas se encendieron ante la ausencia de la Reina Isabel en tres de sus citas infaltables del año, pero poco a poco se está reincorporando a sus labores.

