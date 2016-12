Marius Borg, hijo de la Princesa Mette-Marit, y su novia, una pareja modelo

No, no se trata de la imagen de una nueva campaña de una conocida marca de ropa. Es solo la fotografía que Marius Borg, hijo de la Princesa Mette-Marit de Noruega, acaba de compartir en Instagram en la que se le ve posando con su novia, Linn Helena Nilsen. Parece que los dos chicos están ya más que entregados a su nueva residencia y es que los jóvenes han decidido dejar Noruega para comenzar sus estudios universitarios en Estados Unidos.

Aunque Marius acaba de hacer pública esta fotografía en la que se les ve enfundados con chamarras que llevan la bandera estadounidense en la espalda con la leyenda: “Nosotros”, la realidad es que se trata de una imagen de hace algunos meses. Según se puede ver en la cuenta de Instagram de Linn Helena, la fotografía fue tomada el pasado 4 de julio, al parecer, en Estados Unidos. La autoría de la foto queda en duda pues aunque Marius dice que fue tomada por “mamma” no se sabe si se refiere a su mamá, la Princesa Mette-Marit, o a la mamá de su novia.

Parece que la relación entre los chicos de 19 y 20 años, va de maravilla. Tanto, que hace unos meses sorprendió ver a Linn Helena sentada en mesa de la familia de Marius durante el Show del Caballo en Oslo. En esa ocasión se pudo ver que la guapa rubia no solo es cercana a los Príncipes Ingrid Alejandra y Sverre, hermanitos de Marius, sino que también ya tiene una buena relación con la Princesa Mette-Marit.

A pesar de que todavía son muy jóvenes y de que Marius se ha perfilado como el soltero más codiciado de Noruega, los chicos han dejado ver que su relación es una muy formal y cercana. Ambos comparten a menudo fotografías en pareja en su cuenta de Instagram, así como románticos mensajes.

Fue precisamente así que se supo del romance en sus inicios. La pareja que había sido vista caminado de la mano por las calles de Oslo confirmó las especulaciones al escribirse románticas notas en sus respectivos perfiles de las redes sociales. En una selfie en blanco y negro en la que Marius ve directamente a la cámara, Linn escribió: “Me siento afortunada”, a lo que el hijo de la Princesa respondió: “Yo soy el afortunado de tenerte”. Ésta fue la primera gran pista y desde que se reveló el noviazgo, se han convertido en la It Girl y el It Boy de las redes sociales, por lo que no sería raro que más de una marca los tuviera en mente para capturarlos frente a la lente.

