La Reina cancela su típico viaje en tren a Sandringham por enfermedad El Palacio de Buckingham ha dicho que la Reina y el Duque de Edimburgo tienen fuertes resfriados

El Palacio de Buckingham ha lanzado un comunicado tras la decisión de último minuto de cancelar los planes de viaje de la Reina. Se esperaba que la monarca de 90 años llegara a la estación de tren de King Cross en Londres la mañana de este miércoles para realizar su viaje anual a King’s Lynn en Norfolk, lo que marca el inicio de sus vacaciones de navidad en Sandringham. Pero 30 minutos antes de que la Reina y su esposo, el Príncipe Felipe de 95 años, estuvieran programados para abordar el tren, fue confirmado que los planes de viaje habían cambiado por problemas de salud.

Un vocero del Palacio, ha confirmado a HELLO! Online: “La Reina y el Duque de Edimburgo tienen fuertes resfriados, y han decidido no viajar hoy a Sandringham”. Esto termina con una vieja tradición, pues la Reina ha tomado el mismo tren de las 10:44 am de Londres a Norfolk por varios años. Siempre viaje el día antes de la fiesta de pre-navidad en el vagón de primera clase del tren, pagando por un boleto de ida y vuelta. La inesperada cancelación ha provocado no solo preocupación, sino también mucha especulación.

VER GALERÍA



En un inicio se dijo que se habían incrementado las medidas de seguridad que pudieron estar detrás de esta decisión, sobre todo después de los terribles ataques terroristas que sucedieron en Berlín esta semana. Incluso algunos expertos en realeza sugirieron que la pareja podría viajar a Sandringhan en helicóptero para reducir los riesgos.

El cambio de planes viene solo un día después de que se anunciara que la Reina dejará el patronato de 25 organizaciones británicas, para reducir su carga de trabajo. En su lugar, se ha confirmado que la Duquesa de Cambridge va a tomar la responsabilidad de All England Lawn Tennis and Croquet Club Wimbledon, el Príncipe Harry será el nuevo patrón de RFU, la organización a cargo del rugby. El Príncipe Carlos tomará el Holocaust Day Memorial Trust y el Príncipe William podría tomar la Welsh Rugby Union.

VER GALERÍA



En el comunicado, el Palacio de Buckingham dice: “Su Majestad es actualmente patrona de más de 600 organizaciones y ha disfrutado de una cercana y activa asociación con un gran número de ellas durante su reinado. Su Majestad seguirá siendo patrona de cientos de caridades e instituciones pero ahora compartirá este trabajo con su familia. Muchas de las organizaciones listadas ya tienen a miembros de la Familia Real como vicepresidentes o presidentes, lo que hará más sencilla esta transición”.