Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez... ¿fijan la fecha de su boda para 2018? Según la prensa portuguesa, la pareja tiene previsto pronunciar el 'sí, quiero' el próximo verano, en junio o en agosto, en función de la agenda deportiva del jugador madridista

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están a un paso del altar, según informa la prensa portuguesa. "Ronaldo y Georgina se casan el próximo año", anuncia el Correio da Manhã. De acuerdo con esta publicación, la pareja pronunciará el 'sí, quiero' después de dar la bienvenida a su primer hijo en común, una niña, tal y como han desvelado recientemente los profesores de salsa de la modelo. "Georgina no quiere casarse embarazada, quiere tener el bebé y preparar su boda con calma", dice una fuente.

Aunque solo explica que el enlace será en 2018, sin especificar una posible fecha u otros detalles, cabe destacar que el año que viene será año de Mundial y que se jugará entre el 14 de junio y el 15 de julio. Medios deportivos como Marca especulan con la posibilidad de que la boda sea en agosto, teniendo en cuenta la agenda deportiva del crack madridista. Otros, como AS, dicen que podría ser en junio si Portugal no se clasifica para la competición.

Sea cuando sea, lo cierto es que Georgina luce desde hace semanas un impresionante anillo de diamantes por el que Cristiano habría pagado la friolera cifra de 200.000 euros aproximadamente, tal y como asegura un experto en joyas a la revista HELLO!. Además, ha comenzado a seguir en Instagram a Vicky Martín Berrocal, Hervé Moreau o Pronovias, marcas que tienen algo en común: todas ellas son firmas especializadas en la confección de vestidos de novia. ¿Estará cogiendo ideas para vestirse de blanco en un futuro próximo?

Cristiano y Georgina han regresado a su rutina tras disfrutar de unos días de descanso en Lisboa, ciudad en la que se reencontraron con los amigos portugueses del futbolista. Este martes el Real Madrid jugará su primer partido de Champions contra el Borussia de Dortmund en el Signal Iduna Park. No sabemos, si la modelo estará presente en el estadio, lo que sí sabemos es que no descuida su figura y a sus rutinas de belleza durante el embarazo ha sumado ahora clases de salsa. "Bailar alegra el corazón. Gracias a mis profesores Basi y Deisy por darme mis primeras clases de salsa. Estoy feliz", publicó en Instagram junto a un vídeo en el que demuestra su buen hacer en la pista.

A finales de noviembre de 2016, la revista ¡HOLA! descubría a Georgina, el nuevo amor de Cristiano, y desde entonces no se han separado. La modelo se ha adaptado a la perfección a la vida del luso, con quien ha formado una preciosa familia que pronto dará la bienvenida a un nuevo miembro. “Soy muy familiar, me encantan los niños. Me gusta rodearme de aquellos que me inspiran a ser mejor persona cada día y que me aporten buena energía”, declaró la futura mamá a ¡HOLA!.