La romántica boda de Pixie Geldof, hija de Bob Geldof, en Mallorca La hija del músico se ha casado con la estrella de rock George Barnett en Son Marroig, una casa señorial situada en uno de los entornos incomparables de la isla

La localidad mallorquina de Deia fue el escenario de ensueño elegido por la cantante y modelo Pixie Geldof, hija de Bob Geldof, para dar el “sí quiero” a la estrella del rock George Barnett. El lugar elegido no podía ser más especial: Son Marroig, una casa señorial que data del siglo XVII, construida en piedra y que cuenta con una de las vistas más espectaculares de la isla. En sus jardines se encuentra el famoso mirador de Son Marroig, un templete de mármol de Carrara construido por el Archiduque Luis Salvador que configura un espacio mágico. Los asistentes a la ceremonia llegaron en un minibus, incluido el padre de la novia, que ejerció de padrino y la llevó hasta el altar donde la esperaba su prometido.

Pixie llevaba un original vestido de tirantes, con la falda de volantes (parecía que llevaban algún detalle estampado) y una gran cola, cubierta también por un largo velo. Precedió su entrada el cortejo de damas de honor, que llevaban vestidos a juego en tono rosa pálido, con un volante en el escote, que dejaba sus hombros al descubierto, y alpargatas, un estilo muy campestre y romántico para una boda de ensueño. Entre ellas estaba la modelo y estrella de Strictly Come Dancing, Daisy Lowe, y la it girl Alexa Chung, que son muy buenas amigas de la novia. Unos ciento cincuenta invitados, entre los que había muchos rostros conocidos, brindaron por la felicidad de los recién casados. Estuvieron con ellos Jeanne Marine, esposa de Bob Geldof, la hermana de Pixie, Fifi, y su hermana por parte de madre, Tiger Lily Hutchence; Harry Styles y Louis Tomlinson, exmiembros del grupo One Direction, el bajista del grupo The Clash, Paul Simonon, y el presentador de radio y televisión Nick Grimshaw.

Asistió además, según se ha informado, Thomas Cohen, viudo de Peaches Geldof, la hermana de Pixie, cuyo fallecimiento en 2014 causó una auténtica conmoción en Inglaterra dado que era una de sus celebrities más reconocidas -Cohen salió durante unos meses el pasado año con Daisy Lowe que también era amiga de su mujer-. En recientes declaraciones a The Guardian, Pixie comentó cómo ha lidiado con el dolor por la pérdida de su hermana: “Es precioso que alguien pueda vivir tan poco tiempo y causar un impacto tan grande. Cambió el mundo, cuando estaba viva y cuando ya no estaba. Estoy bien, no hay recuperación de algo así, no hay terapia para algo así”. Reiteró que es duro no tenerla al lado. “Tengo una vida maravillosa. Excepto que siempre me faltará algo. No quieres ser la clase de persona que sabe lo que se siente, pero desafortunadamente lo soy” comentó.

La modelo, presentadora de televisión y celebrity Peaches Geldof falleció en abril de 2014 a los 25 años. Hija del músico y compositor irlandés Bob Geldof y Paula Yates, Peaches estaba casada con Thomas Cohen, vocalista de la banda de rock SCUM, y tenían dos hijos Astala, que entonces tenía dos años, y Phaedra, de 11 meses. Bob Gelfof estuvo casado con Paula Yates desde 1986 hasta 1996 y con ella tuvo a sus tres hijas Peaches, Pixie y Fifi. Paula Yates falleció en el año 2000 a los 41 años.