Spencer Matthews, la otra estrella en la boda de Pippa Middleton y James Matthews El hermano del novio cumplirá con un importante cometido en el enlace, ejerciendo de 'best man'

El príncipe Guillermo eligió a su hermano, Harry de Inglaterra, como su best man el día de su boda regalándonos unas imágenes que dieron la vuelta al mundo junto a Pippa Middleton, la dama de honor más famosa de la historia. Seis años después, James Matthews, el futuro marido de Pippa, también ha querido que su hermano cuente con un papel estelar en su enlace. Spencer Matthews será su hombre de confianza, su mano derecha y la persona que esté a su lado en este gran día.

Cumpliendo con su papel de best man –una figura que no cuenta con equivalente en nuestras bodas y que en ocasiones se confunde con la de un padrino-, Spencer Matthews deberá cuidar con mimo muchos detalles antes y durante la boda. Entre ellos, ayudará al novio en importantes cometidos como la elección de su traje nupcial, colaborará en la organización de la despedida de soltero, ejercerá de anfitrión de la boda y estará pendiente de cualquier nimio contratiempo que pueda empañar el momento.

James Matthew no solo formará parte del cortejo nupcial, también velará por uno los elementos principales de la boda: las alianzas. Por lo tanto, será el encargado de guardarlas cuidadosamente y llevarlas a la iglesia de San Marcos en Englefield, Berkshire, el próximo 20 de mayo. Asimismo y siguiendo la tradición, podría tener preparado un discurso donde eche la vista atrás y recupere viejas anécdotas protagonizadas por su hermano, y felicité así a los recién casados durante el tradicional brindis, que contará con la presencia de los Duques de Cambridge y el príncipe Harry que estará acompañado por su pareja, Meghan Markle.

Spencer Matthews, de 27 años, también se formó en el prestigioso Eton College, igual que los dos hijos del príncipe Carlos. El hermano del novio es célebre en Reino Unido por haber formado parte de diversos realities como Made in Chelsea, I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! o The Bachelor. Actualmente mantiene una relación con la modelo de origen irlandés Vogue Williams con quien acostumbra a compartir imágenes en las redes sociales.