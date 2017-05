Chiara Ferragni protagoniza la pedida de mano más romántica jamás imaginada La ‘influencer’, que celebraba su 30 cumpleaños, fue sorprendida por su novio durante su concierto en Verona

La italiana Chiara Ferragni ha recibido el regalo más romántico que podría recibir por su 30 cumpleaños. La ‘influencer’ más relevante del mundo celebraba este fin de semana en Venecia su fiesta más especial rodeada de amigos pero con la destacada ausencia de su novio Fedez, que se encontraba de gira.

VER GALERÍA

Sin embargo, la distancia no supuso un problema y ‘si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma’. Así, Chiara viajó junto a sus amigos los 120 kilómetros que separan la ciudad de los canales de Verona, donde actuaba esa noche su novio, para formar parte de la primera fila. Y allí recibió sin saberlo un regalo que siempre recordará

En mitad del espectáculo, se pidió que la modelo- que lucía un impresionante vestido negro de manga larga firmado por YSL- subiese al escenario y se colocase en el centro. Un vídeo con momento de la pareja comenzó a ilustrar la pantalla gigante y los asistentes – que ese día habían colgado el cartel de ‘no hay entradas’- alzaron corazones rojos. Entonces, apareció él: Fedez. Trajeado y con pajarita, decidido cantar una romántica balada a su chica. Ella, nerviosa, no podía parar de mirarle. Y ocurrió. Se acercó a ella, sacó su anillo del bolsillo, hincó rodilla e hizo la gran pregunta: ‘¿Quieres casarte conmigo?’ Ella, sin poder frenar las lágrimas, gritó el merecido ‘sí’.

Una publicación compartida de Andrea Caravita (@andreacaravita) el 6 de May de 2017 a la(s) 3:54 PDT

Así, comienza el que se espera, podría ser uno de los enlaces con mayor proyección en redes sociales. ¿Cómo será el vestido de novia? ¿Quién lo diseñará? Lo cierto es que la joven ya luce su alianza de compromiso: un destacado diamante que brilla en su dedo anular.

- Chiara, ¿has entregado tu corazón de 'it girl' a un rapero italiano?

- Chiara Ferragni nos confiesa sus (verdaderas) rutinas de belleza a los 30

El rapero milanés y la it-girl hicieron pública su relación en octubre de 2016, cuando a través de sus cuentas oficiales en Instagram- donde cuentan con millones de seguidores- comenzaron a subir instantáneas juntos. Ella contaba poco después en Vanity Fair cómo le conoció. “Fue durante una cena con amigos el pasado diciembre. Le escuché y pensé que estaba bien, que era una persona inteligente. En verano, estando en Los Ángeles, mis amigos me dijeron que me había incluido en una canción. Pensé, ‘mamma mia’, habrá escrito algo horrible sobre mí”. “Empezamos a escribirnos. Me invitó a cenar. Y pensé, bueno, me gusta que sea directo. Los chicos hoy son demasiados indecisos”, confesó la bloguera.