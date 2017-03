¡Otra niña! Mark Zuckerberg y Priscilla Chan están esperando a su segunda hija

Mark Zuckerberg y Priscilla Chan han anunciando con alegría que están esperando a su segundo bebé. A través de su cuenta de Facebook, Zuckerberg compartió la noticia, revelando que su pequeña hija Max, de un año, tendrá una hermanita: “Priscilla y yo estamos muy felices de compartirles que estamos esperando otro bebé, será una niña. Después de una difícil experiencia con Max, no estábamos seguros de qué esperar o si nos gustaría tener otro hijo. Sin embargo, cuando Priscilla y yo no enteramos que se encontraba embarazada de nuevo, nuestro primer deseo fue que el bebé se encontrara en buen estado de salud. Mi segundo deseo era tener una niña. No puedo pensar en un mejor regalo que tener una hermana. Estoy muy feliz porque Max y nuestra nueva hija podrán tenerse la una a la otra”, escribió. Además, el fundador de Facebook relató que tanto él como su esposa, crecieron rodeados de hermanas, por lo que siempre ha tenido presente el papel fundamental que las mujeres ejercen en la sociedad: “Todos somos mejores personas gracias a las mujeres que tenemos en nuestras vidas: hermanas, madres y amigas. No podemos esperar para recibir a nuestra pequeña y hacer todo lo posible para criar a una mujer fuerte más”, comentó.