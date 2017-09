¡Fue niña! Nació la primogénita de Serena Williams

El gran día llegó, Serena Williams y su prometido, Alexis Ohanian, dieron la bienvenida a su primera hija, según reportan diferentes medios estadounidenses. Desde la mañana de este 1 de septiembre se anunció que la tenista estaba lista para el nacimiento de su bebé y que el hospital St. Mary’s Medical Center de West Palm Beach, en Florida, había tomado ya todas las medidas de seguridad necesarias para asegurar la privacidad de la atleta al reservarle una sección completa de sus instalaciones. Por su parte, Venus, hermana de la tenista dijo a ESPN antes de salir a la cancha para su partido del U.S. Open, “Estoy muy emocionada. Las palabas no pueden describirlo”. Si quedaban dudas de que la información era certera, nadie mejor que Beyoncé para dejar claro que todo era cierto: “¡Felicidades Selena!”, se leía en la imagen en la que aparecía una guapísima Serena presumiendo su pancita en un espectacular vestido blanco. Entre las felicitaciones más destacadas, no podría faltar la de su colega, Rafa Nadal, quien tomó Twitter para escribir: “¡Felicidades Serena! ¡Mucha felicidad para ti!”. El embarazo de Serena se descubrió cuando inesperadamente la tenista publicó en su cuenta de Snapchat una fotografía de su pancita por equivocación, una vez que el mundo lo sabía, no le quedó más que aceptarlo y compartir las felices noticias. VER NOTICIA >>