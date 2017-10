El viudo de Hiromi habla por primera ocasión de la vida sin ella: ‘No sé cómo he seguido’ La producción del musical Mentiras organizó un homenaje donde celebró el que sería el cumpleaños número 35 de la cantante

A justo siete días de que se cumpla un mes del sensible fallecimiento de la cantante Hiromi, su viudo, el también cantante Fernando Santana, rompió su silencio y por primera ocasión habló de cómo ha hecho para sobrellevar la terrible pérdida de su esposa e hija, al mismo tiempo. En entrevista para Univisión, Santana abrió su corazón y aseguró que en este mundo no había persona más importante que su esposa: “Imagínate, ella era mi todo”, comentó a la pregunta de cómo se encontraba.

El cantante fue abordado a la salida del músical Mentiras, que este 19 de octubre realizó una función en homenaje a la cantante con motivo del que sería su cumpleaños número 35. Aunque de primer momento intentó evadir a la prensa, el también cantante se sinceró y comentó: “No sé cómo he seguido, no es fácil, no lo supero o más bien no sé”, comentó visiblemente emocionado.

Fernando Santana aseguró que desde aquel día no se ha atrevido a regresar a la casa que compartía con la también actriz: “Me estoy quedando con mis papás, desde que nos fuimos al hospital no he regresado, no me siento preparado, al final ahí está, nuestra casa, las cosas de mi hija”.

A la salida del teatro, la familia no sólo fue abordada por la prensa, los fans de la cantante se acercaron para entregarles varios obsequios que Santana aseguró los colocaría en su casa y les aseguró que sabía que Hiro, como le dice de cariño, estaría feliz.

Por su parte, Kaori, hermana de la cantante platicó cómo celebraron la vida de su hermana: “Mis papás llegaron hoy de Torreón, fuimos a comer a su lugar favorito, a comer su pastel favorito y venir a su lugar favorito. Estoy muy feliz de celebrar hoy su cumpleaños, su vida con todo el amor de esta familia de Mentiras y de toda la familia que creó con el público, triste por extrañarla, pero feliz de ver todo lo que hizo. Vamos día a día mejorando, no acostumbrándonos, pero vivimos recordándola, tratando de vivir por ella”, explicó a Ventaneando. Durante la función los compañeros de Hiromi cantaron varios temas en su homenaje e interpretaron Las Mañanitas, sin duda el momento más conmovedor.