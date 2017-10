Vicente Fernández acaba con la preocupación de sus fans: ‘Bendito sea Dios, aquí sigo’

Ya está acostumbrado a ser víctima de los rumores de redes sociales, es por eso que Vicente Fernández decide tomárselo con buen humor y acabar él mismo con las especulaciones. Un ávido usuario de estos nuevos medios de comunicación, Chente sabe que no hay mejor forma de combatir este tipo de mensajes que con buen humor. Y qué mejor manera de hacer que con una fotografía que da fe de vida y mejor aún, de que todo va de maravilla en su retiro.

VER GALERÍA

“Querido público, aquí les mando esta foto hoy 18 de octubre del 2017, con un abrazo muy cariñoso para decirles una vez más que no se apuren ni le hagan caso a la persona que publica muy seguido que me dio un paro y que me morí…jajajajaja los quiero y bendito sea Dios aquí sigo”, escribió en su cuenta de Instagram.

Si el mensaje ya no daba lugar a dudas, hay que ver la fotografía en la que se le ve en perfecto estado de salud y más que sonriente. A sus 77 años, se le ve con la melena blanca, semblante alegre y ese porte galante que siempre lo caracterizó sobre el escenario. En esta ocasión cambió aquel traje de charro que lo hiciera famoso por un elegantísimo traje de tres piezas, con el que posó desde su rancho Los Tres Potrillos en Guadalajara.

VER GALERÍA

A nadie sorprende que se le vea tan contento y es que apenas el fin de semana posaba para una selfie con su primera bisnieta, Antonella. La nena es hija de Fernanda Fernández, nieta del cantante, y su esposo, Alejandro Albornoz. La pareja se casó hace apenas un año en una espectacular boda que quedó documentada en las páginas de ¡HOLA! y ahora han querido compartir a través de sus redes sociales la enorme dicha de la llegada al mundo de su primogénita.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Vicente Fernández presume a su primera bisnieta

Vicente Fernández a su ‘Potrillo’:‘No puedo sentirme más honrado de ser tu padre’

Si los papás no caben de alegría, el Charro de Huentitán tampoco pudo ocultar su enorme orgullo. “¡Chente loco con su primera bisnieta! #bisabuelo #bisabueloybisnieta”, escribió junto a la tierna postal que inmediatamente se convirtió en toda una sensación en la red. También muy emocionado por este nacimiento estuvo el abuelo primerizo, Vicente Fernández Jr., quien se encargó de compartir todo tipo de postales de la niña desde el día de su llegada al mundo.

VER GALERÍA