¡Tan guapa como mamá! Aitana Derbez en su día de belleza con Alessandra Rosaldo

Esta vez, la cita perfecta para Alessandra Rosaldo y Aitana Derbez no fue en un parque de diversiones, tampoco en alguno de los sitios favoritos de la familia. Ahora, madre e hija compartieron un lindo momento en un lugar por el que de repente suelen aparecer: el salón de belleza. Muy emocionada, la cantante de Sentidos Opuestos puso en manos de los expertos a su pequeña, quienes hicieron maravillas con su melena para crearle un lindo peinado. Y claro, lo mejor de todo fue el resultado final.

Llena de emoción, Alessandra publicó en sus redes sociales una imagen en donde se aprecian tres ángulos del peinado y una fotografía de cómo fue que inició todo el proceso. Al principio, aparece Aitana con unas pinzas en el cabello, mientras el estilista se encarga de ir cortando un poco las puntas. En las otras imágenes se puede ver el trabajo final: una trenza en la parte superior de la cabeza y con la melena suelta. La impecable creación dejó muy contenta a Alessandra, quien presumió a sus seguidores el nuevo look de su pequeña.

“¡Una despuntada y el espectacular peinado! #Babeo, #pelazo, #miprincesa, #amosertumamá, #nomecambiopornadie”, escribió la también actriz orgullosa de ver a su hija transformada en una princesa. Aunque no dio detalles del motivo por el cual asistieron al salón de belleza, los fanáticos reaccionaron inmediatamente y enviaron lindos mensajes a las dos. Tan pronto fue publicada la postal, acumuló miles de likes, dejando claro, una vez más, que siendo tan pequeña Aitana ya tiene un buen número de seguidores.

Lo mejor de todo fue que Aitana se mostró dispuesta a disfrutar de este momento, pues parece ser que como a su mami, le encanta verse linda para las ocasiones tan especiales. Casi siempre, aparece en las fotos usando un peinado de coletas, en otras ocasiones solo lleva una cola de caballo y siempre luciendo hermosa gracias a los cuidados de Alessandra, quien adora que su hija siempre luzca radiante.

No es la primera vez que la intérprete de Sentidos Opuestos comparte una imagen similar. Hace varios meses mostró otra postal desde el salón de belleza, y en esa ocasión también celebró la buena actitud de la pequeña frente al estilista, pues es común que muchos niños no se dejen cortar el cabello. “Todo un arte cortar la melena de esta princesa, pero se deja perfecto, ¡es toda una experta!”, escribió ese día. Por ahora, la cantante se encuentra trabajando de lleno, aunque no descuida ni un momento para permanecer junto a su amada familia.

