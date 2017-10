Vicente Fernández presume a su primera bisnieta

Si algo ha caracterizado a Vicente Fernández es lo unido que es con su familia. Primero en su papel de papá, después de abuelo y ahora se estrena como el bisabuelo más orgulloso. Alejado de los escenarios, Chente no se separa ni un segundo de sus admiradores a través de las redes sociales, las cuales ahora ha usado para compartir uno de los momentos más especiales de su vida. Con enorme alegría, ha publicado la primera fotografía en la que se le ve admirando a su primera bisnieta y el momento no podría ser más adorable.

VER GALERÍA

A través de su cuenta de Instagram, el Charro de Huentitán escribió: “¡Chente loco con su primera bisnieta! #bisabuelo #bisabueloybisnieta”. El mensaje estaba acompañado de la encantadora fotografía en la que acostado junto a la bebé no puede sino admirarla con total devoción, mientras la pequeñita lo observa con mucha curiosidad.

Antonella, nombre de la bebé, es la primera hija de Fernanda Fernández, nieta del cantante, y Alejandro Albornoz. La pequeñita llegó al mundo a finales de septiembre pasado, pero ésta es la primera vez en la que su orgulloso bisabuelo decide compartir una fotografía de la nena en sus redes sociales. El pasado 28 de septiembre se pudo saber de su nacimiento a través de una publicación en la cuenta de Instagram de su abuelo, Vicente Fernández Jr.. Fue precisamente el hijo del intérprete quien se encargó de presentar a quien desde el primer momento llamó su “princesa”.

VER GALERÍA

Aunque todavía es muy pequeñita, Antonella ya tiene toda una sesión de fotos compartida en redes sociales gracias a las publicaciones de su mamá, Fernanda. Hace casi un año, Fernanda y Alejandro protagonizaron una espectacular boda que compartieron en exclusiva con ¡HOLA! después de dos años de feliz noviazgo. Ahora, convertidos en papás no podrían mostrarse más enamorados y felices de formar su propia familia.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Vicente Fernández a su ‘Potrillo’:‘No puedo sentirme más honrado de ser tu padre’

Vicente Fernández, orgulloso de Alejandro en su cumpleaños 45

La llegada de la pequeña Antonella viene a consolidar a la gran familia Fernández, encabezada por Chente y su esposa, Cuquita. No es raro que la familia en pleno se reúna en el rancho del cantante en Guadalajara, Los Tres Potrillos. A pesar de que todos los miembros de la familia cuentan con ocupadas agendas, no hay ningún pretexto que valga cuando de celebrar se trata. El orgulloso patriarca suele compartir fotografías y mensajes de cariño para todos los miembros de su numerosa familia, por lo que su bisnieta no podía ser la excepción.

VER GALERÍA