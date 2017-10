¡Marc Anthony y P. Diddy, los BFF's más divertidos! Los exs de JLo y sus lecciones de amistad Ultimando detalles para el mega concierto a beneficio de Puerto Rico, Florida y México, el exesposo y exnovio de la cantante dejaron claro que entre ellos no existen problemas, todo lo contrario, son los más ocurrentes juntos

Es una mujer que sabe amar y nunca ha dudado en compartirlo con su público. Desde que saltó a la fama, Jennifer Lopez no sólo ha sido noticia por su talento y éxitos musicales, inevitablemente su vida amorosa también ha robado las primeras planas. Demostrando que es la ex más amigable del medio del espectáculo, ayer, su exesposo y padre de sus hijos, Marc Anthony compartió un video en el que demostró que si de ayudar se trata no hay mejor convocatoria que la de la cantante.

Una publicación compartida de Marc Anthony (@marcanthony) el 12 de Oct de 2017 a la(s) 11:38 PDT

Luego de los desastres naturales que afectaron el sur de Florida, Puerto Rico y México, la cantante no pudo ignorar el problema e ideó -en conjunto con el padre de sus hijos y su actual pareja, Alex Rodriguez-, la organización del mega concierto benéfico One Voice: Somos Live, donde consiguió la participación de 68 artistas, entre cantantes y actores, que participarán en esta fiesta solidaria que se realizará el próximo 14 de octubre en Miami y Los Ángeles.

Ante el grito de ayuda, nadie se quedó sin participar, Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Ricky Martin, Demi Lovato, son solo algunos de los entusiastas participantes de este llamado de solidaridad. Lo que realmente llamó la atención del público fue, ver a Marc Anthony y P. Diddy–exnovio de J Lo- invitado a este concierto, demostrando que en la vida de la cantante no existen conflictos entre sus exparejas.

En un acto completamente espontáneo y, mientras ultiman detalles para el gran concierto, Marc Anthony, Nicky Jam, Vin Disel y P.Diddy grabaron un video que tiene vuelta loca a la red, pues en él, dejan al descubierto la excelente y divertida relación que tienen.

“Sé que soy negro, pero el sábado estaré en la fiesta”, se escucha decir al rapero, quien con su comentario desató las carcajadas y aplausos de las otras tres estrellas. Entre risas Marc Anthony asegura es un poco del backstage de este mega concierto en el que, sin duda, por unas horas, todos serán latinos. “Te amo mucho”, se escucha decir a Diddy al finalizar el video ante el grito de Marc de “¡Puerto Rico!”.

Desde hace unos años, Marc y P.Diddy sostienen una relación de mejores amigos, pues el rapero es fan de la música del papá de los hijos de su ex. Pero Puff Daddy no es el único exnovio de JLo que con el que el intérprete de Vivir la vida ha hecho una buena amistad, con Alex Rodríguez, actual pareja de la cantante también se lleva de maravilla y no olvidemos a Casper Smart, quien también en una época formó parte de la modern family creada por Anthony y Lopez.