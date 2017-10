Como muy pocas veces, Lucero y su hija aparecen juntas en una entrega de premios

Para vivir una de sus noches más especiales, Lucero decidió contar con la mejor compañía, la de su amada hija, Lucerito. Hacía tiempo que no se les veía juntas en público, pero en esta ocasión la sorpresa tuvo lugar en una entrega de premios, evento del que además la cantante no salió con las manos vacías, pues tuvo la fortuna de ser una de las grandes ganadoras. Madre e hija acapararon toda la atención desde el primer momento, se les notó muy felices y dispuestas a disfrutar de la velada musical.

VER GALERÍA

Algo que llamó la atención fue percibir lo mucho que ha crecido Lucerito. Con tan solo 12 años de edad, es notorio que heredó el carisma de sus padres. Durante la transmisión en vivo del evento, Premios Bandamax, la adolescente aparecía junto a su mami, muy atenta y en primera fila. El instante más significativo para ellas llegó cuando Lucero fue anunciada como la ganadora del premio a Solista Femenina del Año, de inmediato, ambas se miraron a los ojos y celebraron con emotivas reacciones este logro. Antes de subir al escenario, ambos chocaron las manos en un gesto de entera complicidad.

Lucerito no hacía más que aplaudir a su famosa mamá, quien frente a los micrófonos aprovechó para agradecer por el apoyo que ha recibido de todo el público y de su equipo de trabajo, ahora como intérprete de música banda. Los seguidores de la cantante no contuvieron la emoción, ya que el festejo fue por partidas doble, no solo por el galardón otorgado a la cantante, también por la extraordinaria reunión entre madre e hija que ha sido, sin duda, algo de lo más comentado.

Una publicación compartida de Lucero (@golucero_) el 12 de Oct de 2017 a la(s) 8:42 PDT

De acuerdo con declaraciones de Lucero, sus hijos cuidan al máximo su privacidad y por esa razón no son comunes sus apariciones en los medios, pero esta vez fue diferente. Lucerito demostró que está dispuesta a compartir con su mami los triunfos más significativos y así lo hizo. Entre otras cosas, fue muy notorio que a sus 12 años ya es una chica que tiene su propio estilo y personalidad.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

La cercana relación entre madre e hija se ha hecho más sólida con el paso del tiempo. Apenas en febrero la cantante celebró el cumpleaños número 12 de la ya adolescente, con un tierno throwback de cuando era bebé. A esta puiblicación le agregó una emotiva dedicatoria, con la que despertó la ternura entre todos sus seguidores. “Y pensar que hace 12 años ya que llegaste a alegrarme la vida, mi Lucerito hermosa. Celebro tu existencia a cada instante, cada día me siento más orgullosa y feliz de ser mamá de la niña maravillosa que eres. Que Dios te bendiga todos los segundos, te amo, feliz cumpleaños mi hermosa princesa”, escribió.

VER GALERÍA