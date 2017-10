¿Hubo o no ‘playblack’? Esta es la explicación de Ari Borovoy sobre la caída viral de Irán Castillo Luego de que el resbalón de la cantante durante un show de los 90’s Pop Tour alcanzara millones de reproducciones, el productor del espectáculo deja claro que en esta gira sí se canta en vivo

Lo que comenzó como uno de tantos momentos bochornosos sobre el escenario ha terminado en una conferencia de prensa ofrecida por el productor del 90’s Pop Tour, en el que asegura en el espectáculo no se hace playback. Luego de que la caída de Irán Castillo durante unos de los show de esta gira se hiciera viral, varios internautas comenzaron a hacer eco de lo que parecía playback que la cantante estaba haciendo en el concierto, pues en el momento del tropiezo se escucha como la canción continúa con su ritmo sin ningún exabrupto.

Ante la ola de comentarios generados por este detalle, el productor del espectáculo, Ari Borovoy decidió convocar a una conferencia de prensa en la que dejó claro que el incidente con la pista tiene una explicación que no es la que parece: “No hubo playback. Las secuencias musicales traen un apoyo de coros detrás porque en el 90' s Pop Tour, con lo grande que es, no podemos llevar coristas y bailarines, entonces en algunos casos algunos sonidos que no se pueden generar en vivo por los músicos, están secuenciados, están grabados, y lo mismo ocurre con los apoyos corales porque es en los coros dentro de una canción donde hay armonías y es donde más voces tiene que haber”, explicó el integrante de OV7 a la prensa.

No conforme con la explicación, Ari pidió a los interesados ver el video completo para darse cuenta de que Irán estaba, sí, cantando sobre una pista con coros, pero sobre ellos estaba su voz en vivo: “Pero no hubo playback porque si tú te regresas 20, 30 segundos o toda la canción, donde se cae Irán, podrás darte cuenta que ella está cantando en vivo, entonces nos llamó muchísimo la atención positivamente que se hiciera esto tan grande”, comentó.

Sobre su resbalón sobre el escenario, la intérprete de Yo por él agradeció las muestras de cariño y prefirió no entrar en detalle sobre la polémica de la pista: “Muchas gracias a todos por los que se han preocupado por mi caída. Estoy bien no me pasó nada sólo queda la diversión y las risas”, escribió la cantante en su cuenta de Twitter.

