¡Cómo si hubiera sido ayer! Thalía demuestra que tiene la misma cinturita que hace 25 años Con motivo del aniversario de su lanzamiento como solista, la cantante se puso nostálgica y sacó del baúl de recuerdos una prenda que usó en aquella producción, la sorpresa es que lució igual que en aquel entonces

Esta mañana, la cuenta de Instagram de Thalía se vistió de manteles largos con motivo del 25 aniversario del lanzamiento de su primer disco como solista Love. Emocionada, la cantante convocó a sus seguidores alrededor del mundo a recordar su tema favorito de este álbum, pero esta invitación a echar un vistazo al pasado no sólo los remontó a la música, era inevitable no hablar del look que manejaba en ese entonces la intérprete, quien hoy puede presumir de mantener la misma figura que en aquel entonces.

Poseedora de la cintura más diminuta del medio, que se ha convertido en todo un mito, pues incluso en su canción Arrasando hace referencia a los rumores que se dicen sobre ella en la estrofa “Que si engordo que si enflaco, que si no tengo costillas”, hoy, Thalía demuestra que el paso del tiempo no ha afectado esa zona de su cuerpo. Pero no fue ella quien lo demostró, el encargado de mostrar las pruebas de que su silueta sigue intacta fue el reconocido stylist, Aldo Rendón.

Ante la invitación de Thalía a recordar lo mejor de su primer disco, Rendón y Thalía se pusieron juguetones y sacaron del baúl de los recuerdos el corsé que utilizó la cantante para hacer las fotos de la portada de aquella producción, fue a la hora de probárselo, que el stylist se quedó con la boca abierta al comprobar que la prenda le queda como el primer día que la utilizó.

Aldo no dudó en compartir en su cuenta de Instagram la imagen que comprueba que Thalía posee la misma cintura que en sus inicios: “25 años después yo mismo te cerré el traje de Love. Eres una reina, te amo my queen. Gracias por tanto love”, escribió el experto en moda, quien en su post también aseguró que la prenda no estira “ni poquito”, así que está seguro de que Thalía posee el mismo cuerpo de aquel entonces.

Asombrado por el espectacular cuerpo que posee su amiga, Aldo compartió la imagen en la que Thalía aparece con las manos extendidas dejando al descubierto su bien delineada figura. La publicación generó más de 2 mil likes y un sinfín de comentarios de halago para la cantante, aunque también se convirtió en un foro para que los fans de la mexicana se divirtieran pensando en que no todos poseemos esa envidiable genética , con comentarios como “Y a uno que no le queda el pantalón que se compró hace meses y a Thalía le entra el corsé de hace 25 años”.