Demi Lovato y su mejor ejemplo de aceptación: 'Estoy orgullosa de ser bipolar'

En medio del rotundo éxito, Demi Lovato reflexiona sobre los complejos sucesos de su pasado y aquellas circunstancias que han marcado su vida personal. Enfocada en sus proyectos, aprovecha para presentarse ante su público como una mujer transparente, honesta y orgullosa de ser quien es. Para ella, la aceptación ha sido la mejor estrategia en su camino a la superación, etapa en la que ha logrado, incluso, abrir su corazón a través de la música.

La reciente promoción de su nuevo álbum titulado Tell Me You Love Me, ha motivado a Demi a dar un paso hacia la apertura con sus fanáticos. En este capítulo de su vida, y con tan solo 25 años, ha hablado del trastorno bipolar que padece, con el cual puede vivir gracias a la actitud que ha decidido tomar. “No estoy harta de esto. Si hay algo, estoy orgullosa de ser bipolar y de hablar sobre esto. La bipolaridad es un trastorno del estado de ánimo…”, explicó, en una entrevista concedida a Rolling Stone.

Pero sus declaraciones fueron más allá cuando dio detalles de cómo ha sido su día a día siendo una persona con bipolaridad. Segura de sí misma, puso algunos ejemplos y hasta enalteció su labor brindando apoyo a quienes viven algo similar. “Trato con mis cambios de humor. Trato con mis episodios de manía y también con las fases de depresión bipolar. Pero he usado mi voz para ayudar a otros y me siento orgullosa de ser capaz de hacerlo…”, confesó.

En su labor por conseguir esa apertura personal, Demi alista todo para el estreno de un documental titulado Simply Complicated, que estará disponible en YouTube a partir del 17 de octubre. En este filme, la cantante mostrará el proceso de su trabajo musical a través de las experiencias personales que han marcado su vida. Así develará cómo pasó de ser una adolescente deprimida y con adicciones, a una mujer sobria y al pendiente de su salud mental. “Quería mostrarme completamente vulnerable y honesta”, explicó.

En su más reciente disco, Tell Me You Love Me, Demi Lovato ha tenido la oportunidad de develar una faceta más madura de su trabajo musical. Lo significativo en esta entrega es el mensaje que incluye en cada uno de los temas, con los cuales ha podido mostrar una parte de su historia de vida a sus más fieles fanáticos. En esta producción incluye un tema titulado Daddy Issues, con el que expone lo que podría ser un romance que en algún momento tuvo con un hombre mayor. “Crecí teniendo una extraña relación con mi padre biológico. Esto provocó problemas y ciertos comportamientos en el futuro. Aprendí que la razón sobre esos comportamientos fue por mi padre”, aseguró, al ser cuestionada por la publicación antes citada sobre esa relación.

