¡Primera parada, Cancún! Así inicia la aventura de Gianluca Vacchi por México

No hay plazo que no se cumpla. Gianluca Vacchi hizo su primera parada en México y el destino elegido fue Cancún. Con la actitud que lo caracteriza, el italiano llegó dispuesto a demostrar que es el alma de la fiesta, para presentar ante sus fanáticos una mezcla de ritmos con la que puso a bailar a todos. Por supuesto, sus fieles seguidoras no pararon de celebrar con cada una de las ocurrencias del también empresario, que a lo largo de este tiempo ha sabido cautivar gracias a esa simpática personalidad que para nadie es indiferente.

A través de sus redes sociales, Gianluca mostró una fotografía desde el aeropuerto, anunciado su próxima llegada a Cancún. Previo a su visita al paradisiaco destino del caribe mexicano, hizo una escala en Colombia, país del que quedó completamente fascinado. “Siguiente parada, Cancún, esta noche…”, escribió en Instagram en la imagen en donde aparece posando frente a un avión, con look de pantalones de camuflaje y una playera blanca. Aprovechando la visita, se puso el traje de baño para tomar el sol en la alberca, sin dejar de presumir su impresionante físico y los tatuajes que tiene en varias partes de su cuerpo.

Y como lo prometido es deuda, su paso por Cancún fue todo un éxito. Él asistió a presentarse a uno de los lugares de moda de aquella ciudad, en donde se apoderó de la consola para demostrar que su habilidad como pinchadiscos es otra de las cosas con las que ha podido sorprender a todos. Uno de los instantes más emotivos de la velada fue cuando comenzó a sonar el tema Mi Gente, en el cual comparte créditos con el cantante J Balvin.

Su contacto con el público fue constante. En algunos momentos se apartó de la consola, se acercaba a la orilla del escenario, alzaba las manos e incluso mandada besos a los asistentes. Ante la euforia, tampoco se olvidó de complacer a todos con otro de sus grandes talentos, el baile. Fue así como cautivó con sus desenfrenados movimientos, poniendo en alto esa jovialidad que lo caracteriza y por la que ha ganado popularidad de la noche a la mañana.

A diferencia de otras ocasiones, esta vez no estuvo acompañado de la modelo Ariadna Gutiérrez, con quien sostuvo un romance hasta hace algunos días. Por ahora, se ha dado a conocer que todo entre los dos terminó, aunque él no ha hablado abiertamente del tema. Mientras tanto, todo está listo para que el próximo 13 de octubre Gianluca Vacchi llegue a la Ciudad de México, destino en el que el italiano presentará su setlist en uno de los lugares más exclusivos de la zona de Polanco.

