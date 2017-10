Cristian Castro abre su corazón y cuenta cómo conoció a su papá El cantante habló por primera ocasión de cómo fue su primer encuentro con el comediante a quien conoció cuando ya era un adulto

Para nadie nunca fue un secreto que Manuel El Loco Valdés es papá de Cristian Castro y aunque la prensa lo sabía, fue hasta la edad adulta que Cristian conoció a quien le había dado la vida. Luego de una feliz infancia al lado de su mamá, Verónica Castro, quien se encargó de él siempre, cuando tuvo su primera hija fue que el Intéprete de No hace falta quien quiso propiciar el primer encuentro con su padre, con quien ahora tiene una excelente relación.

Durante una entrevista en Argentina, en el programa La Noche de Mirtha, el cantante abrió su corazón y habló del momento en el que decidió acercarse a su papá, no sin antes comentar que durante muchos años dudó si esta idea sería buena: “Siempre fue ese misterio de que era actor, de que era comediante, de que era un poco hippie y que yo soy el número 12, soy el doceavo hijo, entonces, no sé estaba yo como, no sabía si conocerlo, sí valía la pena, no sabía si había más hijos dije ‘Dios mío, imagínate que hay más hijos. Dice que soy el más chico de todos los hijos, entonces, no sé, me confundí”.

Tras la etapa de confusión y ya en la edad adulta Cristián tuvo la necesidad, cuando nació su primera hija de buscar en su pasado para ofrecerle una familia a su primogénita: “Me acerqué cuando nació mi primera hija. Siento que necesita su familia, que necesita a un abuelo, que necesita un respaldo, entonces ahí me doy cuenta de que es importante conocerlo y de ahí sacar material para ofrecer yo como padre, empezar a conocerme a mí mismo a través de su diálogo, de lo que pudiera decir. Le pregunté que qué grupos le gustaban, qué color le gusta, no sé, qué comida le gustaba a ver qué tanto me parecía a él”.

Cristián aseguró que aunque su mamá y su papá nunca vivieron juntos protagonizaron una linda historia de amor cuando Verónica comenzó su carrera en la televisión, al lado del comediante: “Fue una época muy linda y mi mamá se enamoró mucho de mi padre”. También mencionó que ahora que su papá atraviesa por un problema de salud, Verónica Castro ha estado muy al pendiente de él: “Ahora (ella) lo está apoyando”, concluyó.

