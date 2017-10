De granero a casa de visitas, la sorpresa que la mamá de Miley Cyrus le dio a la cantante

Una de las ventajas de dejar el nido es que tus papás te consentirán aún más cuando vuelvas de visita. Ahora, Miley Cyrus ya no tiene excusas para no visitar a sus padres en Nashville, ya que su madre, Tish Cyrus, se ha dado a la tarea de construirle un espacio muy especial en donde la cantante se pueda quedar.

Los padres de la actriz y cantante convirtieron un viejo granero en una increíble y acogedora casa de huéspedes, un espacio lleno de vida y personalidad “spunky” como su hija. Tras semanas de trabajo duro, los impresionantes resultados han sido revelados durante una entrevista de Tish Cyrus con la revista Architectural Digest. La esposa de Billy Ray confesó que este ha sido uno de los proyectos más retadores que ha tenido, “Cuando mi esposo me sugirió rehacerlo, yo dije ‘no hay manera’, los pisos eran de tierra, en general no había piso; y yo creí que los contratistas nos dirían que era necesario tirarlo. Pero hicimos los arreglos de tuberías y de electricidad”.

Al final el granero quedó conectado a la casa principal, abriéndose en un espacio muy cómodo y acogedor, ideal para cuando Miley quiera descansar de sus giras. El cuarto es en general blanco con unos toques brillantes de color, casi recordándonos a los unicornios, de los cuales la intérprete de Malibu es fan. El granero cuenta con una cocina, un baño y una sala de estar para ver la televisión, decorada al más puro estilo de la cantante, con cuadros exóticos y cojines de colores. Miley no sabía lo que tramaban en su casa y se enteró durante uno de los episodios del reality que tiene su mamá junto a otra de sus hijas, Brandi, llamado Cyrus Vs. Cyrus: Design and Conquer, en el cual muestran su pasión por la decoración de interiores. “¡Lo amo!”, dijo emocionada la cantante al ver el resultado, “Esto es lo más bonito. Ahora voy a estar todo el tiempo aquí.”

Miley comparte una muy buena relación con su familia, sobre todo con su madre Tish, con quien de vez en cuando tiene algunos altercados como cualquiera, pero ella es quien más la entiende y la consiente. En otra entrevista para E!News la mujer de 50 años describió a su hija de 24 años como una persona feliz, sobre todo ahora que ha vuelto de lleno a la música, “Yo creo que Miley es muy real y cada etapa que ves en ella es realmente la etapa en la que se encuentra. Ahora está en una etapa muy feliz y creo que la música realmente lo refleja”.