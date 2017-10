Cristian Castro confiesa por qué razón se separó: 'Estoy súper triste'

De la noche a la mañana, Cristian Castro pasó de estar casado a convertirse en un hombre soltero. Durante 28 días fue el esposo de la violinista Carol Victoria, pero todo llegó a su fin mientras se encontraban de luna de miel por Europa. Tan pronto se dio a conocer la noticia, Cristian se mostró muy discreto con ese asunto, incluso evitaba hablar al respecto y siempre supo evadir las preguntas de quienes lo cuestionaban. Sin embargo, eso terminó, ahora el Gallito Feliz habla abiertamente de este fugaz episodio que puso su vida personal en la mira de todos.

Relajado y con esa actitud de desenfado, el cantante llegó hasta la mesa del programa de la presentadora argentina Mirtha Legrand, en donde abrió su corazón para contar de cómo había ocurrido la separación. Ante los cuestionamientos, aceptó que todo fue por un mensaje que él había descubierto en el teléfono celular de Carol, el cual le había sido enviado a la chica por un hombre italiano. “No soy tan aguantador, la verdad no”, admitió.

Pero, ¿cómo se siente emocionalmente el intérprete? Durante esta charla reveló que no ha sido fácil, aunque está convencido de que fue la mejor decisión. “Duró 28 días, si hay compromiso me gusta que lo haya… estoy súper triste, tristísimo. La gente cree que estoy muy feliz pero estoy tristísimo”, aseguró, respondiendo a una de las presentadoras que durante la charla puso en duda que Cristian se sintiera triste luego de la ruptura. “No se te ve triste”, se oye decir a ella, quien de inmediato fue cuestionada por el cantante: “Pero, ¿cómo me voy a casar y no estar triste?”, dijo.

En medio de la conversación, también aprovechó para hablar del proceso de divorcio al que ahora tiene que hacer frente. Lo cierto es que este tipo de asuntos, no le impiden en absoluto continuar con sus actividades profesionales. “Estoy tratando de disolverlo. Que no sea un divorcio, que sea una disolución”, señaló, sin dar más detalles de lo que en este momento ha ocurrido dentro de las instancias legales.

El paso de Cristian Castro por Argentina ha causado revuelo, pues al darse a conocer su separación, este fue el país a donde el Gallito Feliz se dirigió. En ese destino, se dijo buscó consuelo junto a una joven de nombre Karina, aunque nada de eso fue aclarado por él. Por ahora, se concentra en sus proyectos profesionales, dando paso a este episodio de su vida que él califica de precipitado. “Siempre le apuesto al amor y precipitadamente... Nos precipitamos, apostamos mucho para perder mucho, ganar mucho y perdimos mucho. No se pudo, no salió”, declaró apenas en Julio, durante la emisión televisiva del presentador Marcelo Tinelli.

