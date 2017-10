Cristian Castro, un halago para 'El Sol' y la razón de su distanciamiento: 'Yo muero por Luis Miguel'

Varios famosos atesoran el recuerdo de su amistad con Luis Miguel, aunque actualmente ya no guarden ningún tipo de cercanía y contacto con el afamado cantante. Entre ellos está Cristian Castro, que aunque ha revelado el motivo por el cual El Sol le retiró la palabra, no deja de expresarle su cariño y gran admiración. Con ese desenfado que lo caracteriza y sin ningún tapujo, el hijo de Verónica Castro contó abiertamente que ese distanciamiento fue nada más y nada menos que por una mujer.

Estos días, el Gallito Feliz ha estado muy ocupado atendiendo sus compromisos de trabajo, fue así como llegó hasta el programa televisivo de la presentadora argentina Mirtha Legrand, en donde habló abiertamente de cómo fue que dejó de hablarle a Luis Miguel, a quien todavía considera su gran amigo. “Soy muy amigo de Luis Miguel, pero cometí el error de salir con una chica que a él le gustaba mucho, Daisy Fuentes…”, dijo Cristian, quien recordó el instante en que posó con la modelo y actriz cubana para una revista en la década de los 90, cuando ya tenían cuatro meses de estar saliendo.

El intérprete de temas como Azul y Volver a Amar recordó que aquello no le gustó nada a El Sol, quien asegura llamó muy enojado a Daisy para reclamarle. “Es que anduve yo primero (con Daisy), después fue el romance, esto fue en 1994”, aseguró el cantante, quien aclaró a la presentadora de la emisión que, desde ese entonces, no se ha visto nunca más con Luis Miguel. Sin embargo, eso no ha sido motivo para que Cristian oculte su gran admiración por él.

Así, pese a las diferencias personales, el Gallito Feliz tiene muy claro que su colega es un intérprete de primera y eso nunca dejará de reconocerlo. “Esperemos que esté bien, es un gran cantante. Yo me muero por Luis Miguel y la gente lo sabe, yo lo sigo y lo seguiré siempre. Me encanta”, dijo con plena seguridad, mostrando su característica sonrisa en el rostro. Durante todos estos años se ha hablado de una rivalidad entre ambos, por esa razón decidió dejar todo en claro señalando que fue por la cubana que ocurrió el distanciamiento.

En ese mismo espacio, Cristian abrió su corazón para hablar de su rompimiento amoroso con Carol Victoria, con quien contrajo matrimonio y se divorció días después durante su luna de miel. Confesó que todo fue por un mensaje de un hombre italiano que la violinista recibió en su teléfono móvil. “No soy tan aguantador…”, dijo, al mismo tiempo que reveló que ya se encuentra en el proceso de divorcio. “Que no sea un divorcio, que sea una disolución, estoy súper triste, tristísimo”, señaló.

