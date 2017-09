La desgarradora despedida de Carlos Rivera a Hiromi

La inesperada pérdida de Hiromi ha desgarrado al mundo del espectáculo. La actriz de teatro musical falleció por complicaciones previas al nacimiento de su bebé, Julieta, quien desgraciadamente también perdió la vida. El mundo del espectáculo ha respondido devastado ante esta durísima partida de una talentosa joven de 34 años, que fue querida por muchos. Entre los que quisieron despedirse de ella de la manera más emotiva, Carlos Rivera dedicó unas sentidas palabras a quien fuera su amiga y en sus propias palabras su “primer gran amor”.

“Inolvidable aquel día que entraste al foto de los Estudios Churubusco; apenas ensayábamos para lo que sería nuestro primer concierto de La Academia, te habían cortado tu cabello largo hasta los hombros. Eras como una muñequita. Mi corazón aún adolescente se congeló por tu belleza única. Después descubriría también la belleza de tu alma”, comienza este pequeño homenaje que el cantante quiso rendir a quien hace algunos años fuera su compañera en La Academia.

“Poca gente sabe que tú fuiste la culpable de que me enamorara del Teatro Musical; tú me mostraste lo maravilloso que era y me llevaste a ver mi primera obra, lo demás es historia. Gracias eternamente por eso. Tu disciplina y pasión siempre fueron tu sello y vi con orgullo cómo te convertiste merecidamente en una estrella imprescindible de la escena teatral mexicana”, escribe Carlos haciendo referencia a la muy exitosa carrera de Hiromi en obras como Mentiras y Bule, Bule, entre muchas más.

“Aunque hace muchos años de que nuestros caminos se separaron, fuiste muy importante en mi vida. Dicen que el primer gran amor nunca se olvida, por ello yo jamás podría olvidarte…Y como dice la canción que te escribí por aquellos tiempos, ‘En recuerdos dejaré todo lo nuestro’”, Carlos escribe haciendo referencia a su tema, Tú Fuiste Para Mí. Una canción de la que ahora se conoce a su musa y que habla del arrepentimiento que tiene por haber dejado a su gran amor.

Para cerrar esta emotiva publicación, Carlos finalizó este último adiós: “Te vamos a extrañar mucho; tus amigos, tus compañeros académicos, tus colegas teatrales, el público y los escenarios. Dios te reciba en el cielo junto a tu ángel Julieta. Que su luz llene de consuelo a tu esposo y a tu familia. ¡Hasta siempre Hiro! Con amor y respeto, Carlos”.

Ésta es la canción a la que hace referencia Carlos en el texto.